Παρά Πέντε: Όλα όσα έγιναν στο reunion της θρυλικής σειράς – Το τραγούδι των ηθοποιών και το βίντεο για τους συντελεστές που έχουν φύγει από τη ζωή

  • Είκοσι χρόνια συμπληρώθηκαν από την πρεμιέρα του «Παρά Πέντε», και οι συντελεστές της σειράς δημιούργησαν μία επετειακή εκπομπή, ένα reunion, το οποίο είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές, το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.
  • Στο reunion, οι τηλεθεατές είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν συνεντεύξεις των συντελεστών, καθώς και μερικές νέες σκηνές τις οποίες γύρισαν οι ηθοποιοί αποκλειστικά για το επετειακό επεισόδιο.
  • Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που οι συντελεστές του «Παρά Πέντε» τίμησαν τους ανθρώπους που εργάστηκαν μαζί τους για αυτή την σειρά, και οι οποίοι δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.
Ελένη Φλισκουνάκη

Παρά Πέντε
Φωτογραφία: Instagram/stopara5_20xronia

Ήταν Σεπτέμβρης του 2005 όταν έκανε πρεμιέρα στο MEGA το «Παρά Πέντε». Η θρυλική σειρά που λατρεύτηκε από μικρούς και μεγάλους, έριξε φινάλε δύο χρόνια περίπου μετά, τον Ιούνιο του 2007, ύστερα από 49 επεισόδια. Παρ’ όλα αυτά το κοινό την αγάπησε και μέχρι και σήμερα την παρακολουθεί φανατικά σε επανάληψη, αφού η ιστορία της «Ντάλιας», της «Ζουμπουλίας», του «Σπύρου», του «Φώτη», της «Αγγέλας», καθώς και όλων των άλλων ηρώων του σίριαλ, συνεχίζει να προκαλεί γέλιο, αλλά και συγκίνηση.

Είκοσι χρόνια συμπληρώθηκαν από την πρεμιέρα του «Παρά Πέντε», και οι συντελεστές της σειράς δημιούργησαν μία επετειακή εκπομπή, ένα reunion, το οποίο είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές, το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Όλοι όσοι συνεργάστηκαν για να βγει στον αέρα το 2005, μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, εμφανίστηκαν ξανά στην τηλεόρασή μας, για να γιορτάσουν μαζί με το κοινό, τη δημιουργία ενός σίριαλ που συνδυάζοντας τη κωμωδία με το δράμα, κατάφερε σε δύο τηλεοπτικές σεζόν να μιλήσει για την φιλία, την αξία γενικότερα των  σχέσεων, το καλό και το κακό, την απόδοση δικαιοσύνης, τη συμπεριληπτικότητα, και πολλά άλλα.

Στο reunion, οι τηλεθεατές είχαν τη δυνατότητα, ανάμεσα σε άλλα, να απολαύσουν συνεντεύξεις των συντελεστών της σειράς, ανθρώπων που βρίσκονταν μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες, καθώς και μερικές νέες σκηνές τις οποίες γύρισαν οι ηθοποιοί αποκλειστικά για το επετειακό επεισόδιο.

Το επεισόδιο ξεκίνησε με τους πέντε πρωταγωνιστές να βγαίνουν από το ασανσέρ, στο οποίο είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά η «Ντάλια», η «Ζουμπουλία», ο «Σπύρος», ο «Φώτης» και η «Αγγέλα». Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά προβλήθηκε ένα βίντεο με σκηνές του «Παρά Πέντε», στο οποίο προλόγισε το reunion η Ζέτα  Μακρυπούλια, η «Αμαλία Αντωνοπούλου» της θρυλικής σειράς.

@my._secret._acc._baby Στο παρά πέντε 20 χρόνια reunion #parapente #stoparapente #para5 #mpesfypgamw #mpesfy ♬ πρωτότυπος ήχος – secretacc👌

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mega TV (@megatvcom)

Φυσικά, η εκπομπή είχε και τραγούδι, με την Ζέτα Μακρυπούλια να αναλαμβάνει να τραγουδήσει το «Φιλί Φιλί», τους πέντε πρωταγωνιστές να ερμηνεύουν το «Ήμουν Άγγελος του Τσάρλι», και την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου να αναβιώνει μία από τις πιο αστείες σκηνές της σειράς, με το κομμάτι της Τάμτα «Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη».

@my._secret._acc._baby Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι , 20 χρόνια μετά #parapente #stoparapente #para5 #mpesfypgamw #mpesfy ♬ πρωτότυπος ήχος – secretacc👌

@asteia._♬ πρωτότυπος ήχος – asteia

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που οι συντελεστές του «Παρά Πέντε» τίμησαν τους ανθρώπους που εργάστηκαν μαζί τους για αυτή την σειρά, και οι οποίοι δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Στο πολύ όμορφο βίντεο, εμφανίστηκε η Ειρήνη Κουμαριανού, ο Βαγγέλης Πλοιός, ο Γιώργος Κοτανίδης, ο Γεράσιμος Μιχελής, ο Αντώνης Μπαμπούνης, η Βίκυ Βανίτα, ο Βασίλης Τσάγκλος, η Πόπη Χριστοδούλου, η Μαριάννα Τόλη, η Βαρβάρα Μερτύρη, ο Γιώργος Χαδίνης, ο Πάνος Χατζηκουτσέλης, η Βάσω Πίτσικα, η Γιούλα Ζωιοπούλου και ο Βαγγέλης Κουτελιδάκης.

@asteia._♬ suono originale – 🐕🐶🐾🐈🐱QUAlaZAMPA🐱🐈🐾🐶🐕

Οι πρωταγωνιστές της σειράς παρακολούθησαν μαζί την επετειακή εκπομπή, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να κάνει μία βιντεοκλήση με τους συναδέλφους του, προκειμένου να απολαύσει και εκείνος παρέα με τους φίλους και συνεργάτες του το επεισόδιο.

Στην φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο επίσημο προφίλ της σειράς στο Instagram, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Μιχάλης Μαρίνος, η Ζέτα Μακρυπούλια, ο Αργύρης Αγγέλου και η Αγγελική Λάμπρη ποζάρουν χαμογελαστοί στην κάμερα.

Στο κινητό που κρατάει η Σμαράγδα Καρύδη βλέπουμε με βιντεοκλήση και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

«Συντονισμένοι στο MEGA κάποιοι από την Αθήνα και κάποιοι από τις Σέρρες», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

