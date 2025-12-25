Ελένη Χατζίδου για την σεξουαλική παρενόχληση: «Ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει κάνει σύστημα, έτσι φέρεται»

Την προηγούμενη Παρασκευή (19/12), η Ελένη Χατζίδου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της αποκάλυψε πως στο παρελθόν έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση αλλά δεν βρήκε τη δύναμη να το καταγγείλει. Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» μαζί με τον Ετεοκλή Παύλου, και εκεί μίλησε για τον τρόπο που ορισμένες εκπομπές αντιμετώπισαν την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για την εξομολόγηση στην οποία η ίδια προχώρησε πριν από μία εβδομάδα.

Την περασμένη Παρασκευή ασχοληθήκατε στην εκπομπή με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και την καταγγελία του Στέφανου Παπαδόπουλου, που έχει δημιουργήσει μεγάλη δημόσια συζήτηση.

Οι άνθρωποι της τηλεόρασης δεν είμαστε δικαστές, οφείλουμε να κρατάμε ουδέτερη στάση και ισορροπίες, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Αυτές τις μέρες έχω ακούσει τρέλες. Μόλις δημοσιοποιήθηκε το όνομα του νεαρού τραγουδιστή, ειπώθηκε σε εκπομπές «τώρα το θυμήθηκε;», που το βρίσκω ανεπίτρεπτο. Επίσης άκουσα: «Αποκλείεται ο Μαζωνάκης, γιατί είναι αγαπητός και τον ξέρουμε όλοι». Δεν μπορεί άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο να λένε τέτοια πράγματα. Ή ακόμη: «Έχει καταλάβει το παιδί με τι όνομα πάει να τα βάλει και πόσο θα στιγματιστεί;». Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Πνίγηκα με την αντιμετώπιση.

Τι εννοείς; Αυτό σε έκανε να αποκαλύψεις ότι στο παρελθόν δέχτηκες σεξουαλική παρενόχληση;

Με έκανε να σκεφτώ ότι αν τα άκουγα αυτά από το σπίτι μου είναι σαν να μου λένε: «Μη μιλάς γιατί δεν μπορείς να τα βάλεις με τον τάδε». Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που είχε κάνει όλα αυτά σε μένα, το έχει κάνει σύστημα, έτσι φέρεται. Υπήρχαν πολλοί δίπλα του που αντί να του πουν «μην το κάνετε αυτό» ή «μη φέρεστε έτσι, κύριε τάδε», έβλεπαν το σκηνικό και γελούσαν. Εγώ που έχω υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και δεν έχω βρει τη δύναμη να μπορέσω να πω την αλήθεια μου γιατί δεν είμαι γενναία, δεν θα έπαιρνα κουράγιο να το κάνω. Μπορώ εκατό τοις εκατό να μιλήσω ως άνθρωπος που έχει υποστεί κάτι τέτοιο και αν θέλω να βγω να μιλήσω, αλλά με αυτά που ακούω δεν πρόκειται να το κάνω. Είναι σαν να σου λένε κιόλας «μην το κάνεις γιατί θα σου γυρίσει μπούμερανγκ». Ντρέπομαι που δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Είμαι αδύναμη. Μπορεί κάποια στιγμή να βρω το θάρρος. Ελπίζω να μη βρεθεί κάποιος να πει «γιατί τώρα;», γιατί συνέβη πριν από κάποια χρόνια.