Χάρης Βαρθακούρης: Η οικογενειακή φωτογραφία με τους τρεις αδελφούς του – «Επιτέλους όλοι μαζί»

  • Ο Χάρης Βαρθακούρης, μαζί με τα τρία αδέλφια του, Θανάση, Μιχαήλ-Άγγελο και Νικόλα («Good Job Nicky»), γιόρτασαν μαζί την Παραμονή Χριστουγέννων.
  • Ο γνωστός καλλιτέχνης ανέβασε μία φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Instagram, στην οποία ποζάρει μαζί με τους αδελφούς του, χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Χάρης Βαρθακούρης έγραψε: «Επιτέλους όλοι μαζί. Ανήμερα της παραμονής. Χρόνια πολλά σε όλους».
Χάρης Βαρθακούρης

Ο Χάρης Βαρθακούρης είναι ο μεγαλύτερος από τους τέσσερις γιους που έχει αποκτήσει ο Γιάννης Πάριος. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έχει τρία αδέλφια: τον Θανάση, τον Μιχαήλ-Άγγελο, και τον Νικόλα, ο οποίος έχει γίνει ευρέως γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Good Job Nicky».

Την Παραμονή Χριστουγέννων τα τέσσερα αδέλφια βρέθηκαν για να γιορτάσουν μαζί, και ο Χάρης Βαρθακούρης έκανε μία πολύ ωραία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τους αδελφούς του. Οι τέσσερις γιοι του Γιάννη Πάριου κοιτούν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι τον φωτογραφικό φακό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Χάρης Βαρθακούρης έχει γράψει: «Επιτέλους όλοι μαζί. Ανήμερα της παραμονής. Χρόνια πολλά σε όλους».

09:46 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

