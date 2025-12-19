Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν ήμουν αρκετά γενναία για να το καταγγείλω» – Η αποκάλυψη που σόκαρε τους συνεργάτες της

  • Σε μια αποκάλυψη σοκ προχώρησε στον αέρα της εκπομπής «Breakfast@STAR» η Ελένη Χατζίδου.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, άσχετα αν δεν ήμουν γενναία και δεν νομίζω να είμαι ποτέ αρκετά γενναία για να βγω να το καταγγείλω».
  • Η αποκάλυψή της σόκαρε τους συνεργάτες της στην εκπομπή, με την ίδια να επισημαίνει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει ξανά επαφή με τον κακοποιητή της.
Σε μια αποκάλυψη σοκ προχώρησε στον αέρα της εκπομπής «Breakfast@STAR» η Ελένη Χατζίδου. Όπως είπε έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση αλλά δεν βρήκε τη δύναμη να το καταγγείλει.

«Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, άσχετα αν δεν ήμουν γενναία και δεν νομίζω να είμαι ποτέ αρκετά γενναία για να βγω να το καταγγείλω και να κάνω αυτό που έκανε ο Στέφανος. Εγώ με τον κακοποιητή μου δεν θα μπορούσα να βγω φωτογραφία ξανά…» είπε η παρουσιάστρια του «Breakfast@STAR».

Η αποκάλυψή της σόκαρε το πάνελ. Στη συνέχεια η Ελένη Χατζίδου είπε ότι «θα ήθελα να πάρει αυτό που του αξίζει και να σώσω τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά το θέμα μου είναι άλλο… Δεν θα μπορούσα να βγάλω φωτογραφία, να κάνω τούρτα με το πρόσωπό του, δεν θα έκανα like ξανά».

Δείτε το βίντεο:

