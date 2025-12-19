Διαμαντής Καραναστάσης: Ήπια δύο ποτήρια κρασί και μετά δυστυχώς πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι – Από αύριο μόνο φραπέ

Σύνοψη από το

  • Ο πρώην βουλευτής, Διαμαντής Καραναστάσης, εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης (16/12) να οδηγεί το αυτοκίνητό του στο κέντρο της Αθήνας υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Με ανάρτησή του στο Instagram, ο ηθοποιός περιέγραψε πως «πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί» και οδήγησε, με την περιεκτικότητα αλκοόλ να φτάνει τα 0,29 mg/l, λίγο πάνω από το νέο όριο των 0,25 mg/l.
  • Ο Καραναστάσης δήλωσε πως «καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο», ενώ διερωτήθηκε γιατί «αυτό που έγινε όμως την Τρίτη, δεν είναι είδηση δυο μέρες μετά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Διαμαντής Καραναστάσης

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο πρώην βουλευτής, Διαμαντής Καραναστάσης, ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης (16/12) να οδηγεί το αυτοκίνητό του στο κέντρο της Αθήνας υπό την επήρεια αλκοόλ, αναφέρθηκε στην κλήση, αλλά και την αναπαραγωγή της είδησης από τα ΜΜΕ.

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά –δυστυχώς– πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου» περιγράφει ο ηθοποιός, ενώ κλείνει την ανάρτησή του με λέγοντας «από αύριο μόνο φραπέ!».

Όσα έγραψε στην ανάρτησή του

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά –δυστυχώς– πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου.

Σε έναν άντρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l).

Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο εξαιρετικά αυστηρό όριο.

Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη, δεν είναι είδηση δυο μέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί.

Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του πνεύμονα: Έως 8.000 ζωές μπορούν να σωθούν με την έγκαιρη διάγνωση

Καρδιοπαθείς: Οι νέες συστάσεις για τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν τον χειμώνα

Απειλή για τον Προϋπολογισμό τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Συντάξεις: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αυξήσεις – Αναλυτικός οδηγός

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
10:47 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Παππάς: Ζητώ συγγνώμη για αυτό το επεισόδιο – Δεν τον γρονθοκόπησα

Την δική του εκδοχή για το περιστατικό με τον δημοσιογράφο Ν. Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο έδω...
04:47 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις της κυβέρνησης, η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφ...
01:57 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Κωνσταντινούπολη: Κοινές επιχειρήσεις Ελλάδας – Τουρκίας ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα

Την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας στην καταπολέμηση του οργανωμένου διεθνικού ...
22:20 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας: Δεν θα κινδυνέψουν οι πληρωμές των αγροτών – Χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική, ένα restart

«Ο πρωτογενής τομέας της χώρας αξίζει κανόνες, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Εμείς με αυτό το νομο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα