Διαμαντής Καραναστάσης: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ – Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Διαμαντής Καραναστάσης

Ο πρώην βουλευτής, Διαμαντής Καραναστάσης, εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης (16/12) να οδηγεί το αυτοκίνητό του στο κέντρο της Αθήνας υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο ηθοποιός και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από την επιτρεπόμενη ποσότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες το αλκοτέστ του ηθοποιού έδειξε 0,29 mg/l , ενώ το όριο είναι 0,24 mg/l.

Οι αστυνομικοί του επέβαλαν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ του αφαίρεσαν το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πριν από τον Διαμαντή Καραναστάση οι αστυνομικοί είχαν σταματήσει και έκαναν αλκοτέστ και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ήταν εντός του ορίου.

