Ολυμπιακός: Τι ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Να συνεχίσει ο Ολυμπιακός το ίδιο καλά στον αγωνιστικό δρόμο που έχει χαράξει και το 2026, θα ήταν το «δώρο» που θα ζητούσε από τον… Άγιο Βασίλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως τόνισε σε δηλώσεις του στην Cosmote TV.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα των «ερυθρόλευκων» με την Κηφισιά, με τον οποίο θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για το 2025 και υπογράμμισε πως θέλει να δει την ομάδα του να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της στα εντός έδρας παιχνίδια της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο συνδρομητικό κανάλι:

Για το βαρύ πρόγραμμα που προέκυψε μετά και την ολοκλήρωση της League Phase του Κυπέλλου:

«Αυτό ακριβώς θέλουμε. Είναι καλό σημάδι και μας αρέσει που συνεχίζουμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα το μυαλό μας είναι στην Κηφισιά και στο πώς θα κερδίσουμε για να πάμε ήρεμοι στις διακοπές. Στη συνέχεια θα έχουμε μια εβδομάδα διακοπές και μια εβδομάδα για να προετοιμαστούμε για το Super Cup. Κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε να παίζουμε συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες. Όμως είμαστε ήρεμοι γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας για να τα προετοιμάσουμε όλα».

Για το ματς με την Κηφισιά:

«Θα είναι σίγουρα δύσκολο. Θέλουμε να κερδίσουμε και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Μέχρι τώρα έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος στην έδρα μας και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Οι τρεις βαθμοί θα μας δώσουν την ηρεμία που θέλουμε στο διάστημα της διακοπής».

Οι ευχές του για τις γιορτές:

«Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους. Ελπίζουμε η νέα χρονιά να είναι τόσο όμορφη για μας όσο και η προηγούμενη. Να είμαστε όλοι καλά, να περάσουμε ωραίες διακοπές και να ξεκουραστούμε».

Για το τι θα ζητούσε από τον Άγιο Βασίλη:

«Να συνεχίσουμε όπως είμαστε».

