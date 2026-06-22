Άγρια κόντρα Καιρίδη – Δούκα: «Αποτυχημένος δήμαρχος, είναι πολιτικό περιθώριο, τίποτα» – «Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής σε όλο του το μεγαλείο»

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Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Ο κ. Καιρίδης μιλώντας το πρωί στην εκπομπή, «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 για την πολιτική επικαιρότητα και αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε «πυρά» εναντίον του Χάρη Δούκα.

Όπως υποστήριξε, «το ΠΑΣΟΚ έχει αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο να τους παρασύρει στην καταστροφή με το 14% του πρώτου γύρου. Αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, που είναι σε άθλια κατάσταση, πολιτικολογεί… Το ΠΑΣΟΚ φταίει. Παρασύρεται από ένα “πολιτικό περιθώριο”, “ένα τίποτα” που εξελέγη μέσα από μια τυχαία συγκυρία και δεν πρόκειται να επανεκλεγεί».

Είχαν προηγηθεί χθες δηλώσεις του κ. Καιρίδη στο Action24, όπου είπε «το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει έναν αποτυχημένο δήμαρχο στην Αθήνα που σέρνεται πίσω από την ουρά του». Και πρόσθεσε: «Δεν απαξιώνω την ψήφο, απαξιώνω τον δήμαρχο και το έργο του».

Η απάντηση του Χάρη Δούκα

Η απάντηση του Χάρη Δούκα ήρθε μέσα από ανάρτησή του στο Facebook.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων:

«Σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης μέσα σε δύο μέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου.

Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε «αποτυχημένοι», «περιθώριο» και «τίποτα».

Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους «άριστους» της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο.

Όσο για την Αθήνα, ας μην την πιάνουν στο στόμα τους. Ευτυχώς, άφησε πίσω της την περιπέτεια του Μεγάλου Περίπατου και τους αυτοσχεδιασμούς στη Βασιλίσσης Όλγας και αλλάζει σελίδα.

ΥΓ. Το αμφιθέατρο των 1000 θέσεων το ξηλώσατε στο Ζάππειο. Τα λεφτά ποιος τα πληρώνει; Για αυτό πρέπει να αποτελέσουν γρήγορα παρελθόν”.