Οι πρωταγωνιστές της σειράς «Ντέρτι»: Από το «Grand Hotel» στα μπουζούκια των ’80s-’90s

Η νέα σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 προχωρά με ένα λαμπερό καστ, στο οποίο εντάσσονται ηθοποιοί που μεταπηδούν από το «Grand Hotel». Στο βασικό πρωταγωνιστικό ζευγάρι της Ευγενίας Ξυγκόρου και του Νικόλα Χαλκιαδάκη προστίθενται οι Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Τάσος Νούσιας, Φάνης Μουρατίδης, Αλέξανδρος Βάρθης, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Ευαγγελία Συριοπούλου και Θεοδώρα Σιάρκου. Η σειρά μεταφέρει τους ηθοποιούς από το σκηνικό της Κηφισιάς του ’20 στα μπουζούκια των ’80s-’90s.

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σειρά Ντέρτι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με λαμπερό καστ και με πρόσωπα που μεταπηδούν από το «Grand Hotel» προχωρά το «Ντέρτι» στον ΑΝΤ1.
  • Δίπλα στο βασικό πρωταγωνιστικό ζευγάρι της Ευγενίας Ξυγκόρου και του Νικόλα Χαλκιαδάκη, εντάσσονται οι Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Τάσος Νούσιας και Φάνης Μουρατίδης.
  • Από το «Grand Hotel» μεταφέρονται την προσεχή σεζόν ο Αλέξανδρος Βάρθης και ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης, ενώ στο καστ εντάχθηκαν επίσης η Ευαγγελία Συριοπούλου και η Θεοδώρα Σιάρκου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με λαμπερό καστ και με πρόσωπα που μεταπηδούν από το «Grand Hotel» προχωρά το «Ντέρτι» στον ΑΝΤ1.

Ντέρτι: Αινιγματικό το τρέιλερ της νέας σειράς του ANT1

Δίπλα στο βασικό πρωταγωνιστικό ζευγάρι της Ευγενίας Ξυγκόρου και του Νικόλα Χαλκιαδάκη και τους πρωταγωνιστές Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδα Κακούρη, Τάσο Νούσια και Φάνη Μουρατίδη, εντάσσονται ηθοποιοί με σημαντικό ρόλο και… αέρα «Grand Hotel».

Από το ξενοδοχείο της Κηφισιάς τη δεκαετία του ’20 στα μπουζούκια της δεκαετίας του ’80-’90 θα μεταφερθούν την προσεχή σεζόν ο Αλέξανδρος Βάρθης και ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης, που παραμένουν στην prime time του ΑΝΤ1. Στο καστ εντάχθηκαν επίσης η Ευαγγελία Συριοπούλου και η Θεοδώρα Σιάρκου.

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Πηγή: Reallife

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