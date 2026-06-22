Οι πρωταγωνιστές της σειράς «Ντέρτι»: Από το «Grand Hotel» στα μπουζούκια των ’80s-’90s

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Με λαμπερό καστ και με πρόσωπα που μεταπηδούν από το «Grand Hotel» προχωρά το «Ντέρτι» στον ΑΝΤ1.

Δίπλα στο βασικό πρωταγωνιστικό ζευγάρι της Ευγενίας Ξυγκόρου και του Νικόλα Χαλκιαδάκη και τους πρωταγωνιστές Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδα Κακούρη, Τάσο Νούσια και Φάνη Μουρατίδη, εντάσσονται ηθοποιοί με σημαντικό ρόλο και… αέρα «Grand Hotel».

Από το ξενοδοχείο της Κηφισιάς τη δεκαετία του ’20 στα μπουζούκια της δεκαετίας του ’80-’90 θα μεταφερθούν την προσεχή σεζόν ο Αλέξανδρος Βάρθης και ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης, που παραμένουν στην prime time του ΑΝΤ1. Στο καστ εντάχθηκαν επίσης η Ευαγγελία Συριοπούλου και η Θεοδώρα Σιάρκου.

Πηγή: Reallife