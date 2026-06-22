Κωνσταντίνος Σινάνης: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, αλλά οδεύουμε προς το τέλος» – Όσα είπε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο

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Κατά την τελετή των Θεοφανίων ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και ότι θα υποβληθεί σε θεραπείες. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα αλλά οδεύουμε προς το τέλος» είπε ο κ. Σινάνης μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA με τη Φαίη Σκορδά.

Όπως τόνισε, «επέστρεψα στα καθήκοντα, βόλεψαν τα δρομολόγια των πλοίων, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο στο νησί παρά το ότι οι θεραπείες συνεχίζονται για λίγο διάστημα ακόμα».

Ερωτηθείς σχετικά σημείωσε ότι «δεν παύεις να είσαι δήμαρχος, είναι τιμή που σε επέλεξε ο κόσμος να διαχειριστείς τις τύχες του τόπου».

Εξομολογήθηκε, παράλληλα, ότι «προσπαθώ να είμαι επιμελής, δεν μας αφήνει περιθώρια η αρρώστια, αλλά οφείλουμε να είμαστε επιμελείς στις απαιτήσεις του νησιού και των κατοίκων».

Συμπλήρωσε, τέλος, ότι η ενασχόλησή του με τα καθήκοντά του ως δήμαρχος «είναι και μια διέξοδος να ασχολούμαι και να μην το έχω στο μυαλό μου αυτό».

Δείτε το βίντεο του MEGA: