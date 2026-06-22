Κωνσταντίνος Σινάνης: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, αλλά οδεύουμε προς το τέλος» – Όσα είπε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο οποίος είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του με καρκίνο και την υποβολή του σε θεραπείες και χειρουργική επέμβαση, δήλωσε στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA ότι οδεύει προς το τέλος της μάχης του. Παρά τις συνεχιζόμενες θεραπείες, έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του στο νησί, θεωρώντας την ενασχόληση με αυτά και ως διέξοδο.

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Κώστας Σινάνης - Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, που είχε αποκαλύψει τη μάχη του με τον καρκίνο, δήλωσε πως «δεν έχουμε τελειώσει ακόμα αλλά οδεύουμε προς το τέλος» των θεραπειών.
  • Παρά τις συνεχιζόμενες θεραπείες, ο κ. Σινάνης επέστρεψε στα καθήκοντά του, προσπαθώντας να βρίσκεται όσο το δυνατόν περισσότερο στο νησί.
  • Εξομολογήθηκε ότι η ενασχόλησή του με τα καθήκοντα του δημάρχου «είναι και μια διέξοδος να ασχολούμαι και να μην το έχω στο μυαλό μου αυτό».

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Κατά την τελετή των Θεοφανίων ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και ότι θα υποβληθεί σε θεραπείες. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

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«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα αλλά οδεύουμε προς το τέλος» είπε ο κ. Σινάνης μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA με τη Φαίη Σκορδά.

Όπως τόνισε, «επέστρεψα στα καθήκοντα, βόλεψαν τα δρομολόγια των πλοίων, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο στο νησί παρά το ότι οι θεραπείες συνεχίζονται για λίγο διάστημα ακόμα».

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Ερωτηθείς σχετικά σημείωσε ότι «δεν παύεις να είσαι δήμαρχος, είναι τιμή που σε επέλεξε ο κόσμος να διαχειριστείς τις τύχες του τόπου».

Εξομολογήθηκε, παράλληλα, ότι «προσπαθώ να είμαι επιμελής, δεν μας αφήνει περιθώρια η αρρώστια, αλλά οφείλουμε να είμαστε επιμελείς στις απαιτήσεις του νησιού και των κατοίκων».

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Συμπλήρωσε, τέλος, ότι η ενασχόλησή του με τα καθήκοντά του ως δήμαρχος «είναι και μια διέξοδος να ασχολούμαι και να μην το έχω στο μυαλό μου αυτό».

Δείτε το βίντεο του MEGA:

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