Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να παραμείνω στην Αθήνα ώστε να πατήσουμε τον καρκίνο

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο οποίος πριν από περίπου έναν μήνα, διαγνώστηκε με καρκίνο, προκειμένου να ξεκινήσει έναν κύκλο απαραίτητων θεραπειών.

Σε συνέντευξή του στον Alpha, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από τη διάγνωση έως σήμερα, καθώς και για τα υποστηρικτικά μηνύματα που έλαβε από τον κόσμο, μετά την δημόσια αποκάλυψή του.

«Δεν ήμουν συνεπής με τις προληπτικές εξετάσεις»

«Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο έπρεπε να μετακινηθώ από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για να κάνω πιο εξειδικευμένες εξετάσεις προκειμένου να καθορίσουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στην πρωτεύουσα «ώστε να “πατήσουμε τον καρκίνο”».

«Με πονούσε για πολύ καιρό το πόδι μου μέχρι που ένας συνεργάτης με πήγε για μαγνητική και ο ακτινολόγος είδε κάτι που δεν του άρεσε» ανέφερε στη συνέχεια, σχετικά με το πώς αντιλήφθηκε το πρόβλημα της υγείας του.

Παράλληλα, ο δήμαρχος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν συνεπής με τις προληπτικές εξετάσεις. «Δεν ήμουν συνεπής με τις εξετάσεις. Πάντα θα έβαζα κάτι πάνω από αυτό, αλλά δεν πρέπει. Ακόμα και το δάχτυλό σου να πονάει θα πρέπει να πας να το δεις. Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα».

«Όταν μοιράστηκα με τον κόσμο το πρόβλημα υγείας μου δέχθηκα πολλά μηνύματα αγάπης, μέχρι και από ανθρώπους που δεν με γνώριζαν», ανέφερε συγκινημένος. Κλείνοντας, σημείωσε ότι η περιπέτεια αυτή άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή: «Τη ζωή ανέκαθεν την έβλεπα με αισιοδοξία, αλλά πλέον θα τη βλέπω με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό».