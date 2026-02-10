Ελένη Καραγεωργοπούλου: «Παραμένω στη Βουλή» – Όσα αναφέρει στην επιστολή για την ανεξαρτητοποίησή της

Τους λόγους που την οδήγησαν στην ανεξαρτητοποίηση από την Πλεύση Ελευθερίας αναφέρει στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου.

«Η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου» περιγράφει.

«Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση» επισημαίνει.

Υπενθυμίζεται πως η επιστολή θα αναγνωστεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής.