Ελένη Καραγεωργοπούλου: Ανεξαρτητοποιήθηκε από την Πλεύση Ελευθερίας

Ελένη Καραγεωργοπούλου

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την Πλεύση Ελευθερίας.

Η κα Καραγεωργοπούλου είχε εκλεγεί στην Α΄Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, Τετάρτη, στην ολομέλεια του Σώματος.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας μειώνεται από έξι σε πέντε βουλευτές.

Στην Πλεύση Ελευθερίας παραμένουν 5 βουλευτές

  • Ζωή Κωνσταντοπούλου (Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών) – Πρόεδρος
  • Αλέξανδρος Καζαμίας (Επικρατείας)
  • Τζώρτζια Κεφαλά (Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών)
  • Σπύρος Μπιμπίλας (Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών)
  • Έλλη Ρούσου (Α΄ Αθηνών)

Είχε ενημερώσει την Ζωή Κωνσταντοπούλου για την απόφασή της

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της βουλευτού που επικαλείται το ΑΠΕ, η Ελένη Καραγεωργοπούλου είχε ενημερώσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την απόφασή της και την είχε ευχαριστήσει για την ευκαιρία που της είχε δώσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανεξαρτητοποίησή της αποτέλεσε συνειδητή απόφαση που οφείλεται κυρίως σε «διάσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη». Επίσης, η βουλευτής αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει πλέον πολιτικά και πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση στη ΝΔ.

Η τελευταία ανάρτηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου με ομιλία στη Βουλή

Η τελευταία ανάρτηση της κας Καραγεωργοπούλου στο Facebook είναι η ομιλία της στη Βουλή την περασμένη Τετάρτη.

«Η σημερινή ομιλία μου στην εν εξελίξει συζήτηση του ρατσιστικού νομοσχεδίου Πλεύρη, στη σκιά του κρατικού εγκλήματος στη Χίο» γράφει μεταξύ άλλων.

