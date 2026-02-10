Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στο σκοτάδι βυθίστηκε το στούντιο του Happy Day

Στο σκοτάδι βρέθηκαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της, καθώς τα φώτα έσβησαν στο πλατό του Happy Day, το πρωί της Τρίτης (10/2).

Το απρόοπτο έγινε ενώ συζητούσαν τη μείωση στη διάρκεια της εκπομπής του Κώστα Τσουρού. Το black out διήρκεσε για λίγα δευτερόλεπτα χάρη στη γεννήτρια.

Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

«Ώπα! Εντάξει, παιδιά… είναι αυτό που λέμε “συμβαίνουν αυτά στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα live”», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Θα επανέλθει η γεννήτρια, θα βλέπουμε τα πλάνα, μέχρι στιγμής ακουγόμαστε κανονικά, τα μικρόφωνά μας δουλεύουν; Είχαμε ένα θέμα με τα φώτα, οπότε θα βλέπετε τον Κώστα Τσουρό κι εγώ θα μιλάω. Σαν μεταγλώττιση ένα πράγμα», είπε η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε πλήρως.