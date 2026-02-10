Μυρτώ Αλικάκη: «Με ενοχλεί η αδιακρισία και θεωρώ φθηνό να ασχολούμαστε με τον χωρισμό ενός ανθρώπου»

Η Μυρτώ Αλικάκη έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ας περιμένουν οι γυναίκες», στο Θέατρο Ψυρρή.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε εκεί για να στηρίξει τον πρώην σύζυγό της, Πέτρο Λαγούτη, ο οποίος συμμετέχει στο έργο.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, όταν οι ερωτήσεις στράφηκαν στον πρόσφατο χωρισμό του Πέτρου Λαγούτη από τη Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ, η Μυρτώ Αλικάκη αντέδρασε εμφανώς ενοχλημένη, εκφράζοντας τη διαφωνία της με τέτοιου είδους παρεμβάσεις στην προσωπική ζωή κάποιου.

Με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία

«Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία για τον οποιονδήποτε και, χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν, το θεωρώ πολύ φτηνό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, υπογράμμισε πως η ενασχόληση με προσωπικά ζητήματα γίνεται συχνά χωρίς την απαραίτητη ευαισθησία, τονίζοντας ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συναισθήματα των ανθρώπων.

«Το θεωρώ πολύ φτηνό να ασχολούμαστε με όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζουμε τι μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι ή πόσο σοβαρά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας» σημείωσε.

Αποφεύγει τη δημόσια έκθεση

Η Μυρτώ Αλικάκη, που εδώ και χρόνια επιλέγει να κρατά χαμηλό προφίλ και να αποφεύγει τη δημόσια έκθεση της προσωπικής της ζωής, ξεκαθάρισε κλείνοντας πως η τοποθέτησή της δεν είχε προσωπική στόχευση.

«Απάντησα απλώς σαν να ήμουν εγώ στη θέση του και σας είπα πώς νιώθω για όλα αυτά», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο: