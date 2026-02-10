Το μεσημέρι η συνάντηση των κτηνοτρόφων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση της ευλογιάς

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κυριάκος Μητσοτάκης Μέγαρο Μαξίμου

Για το μεγάλο συλλαλητήριο της Παρασκευής (13/2) στην Αθήνα προετοιμάζονται οι αγρότες, οι οποίοι προχώρησαν σε νέες κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ τους σε μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας. To μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους κτηνοτρόφους, όπου αναμένεται να ανακοινωθεί το εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας και μέτρα για την προοπτική βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας.

Κινητοποιήσεις με κοινά αιτήματα την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και την ενίσχυση για την ευλογιά, έγιναν στη Λάρισα, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ηλεία και στην Κρήτη, ενόψει του παναγροτικού συλλαλητηρίου που θα γίνει στην Αθήνα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου.

Οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

«Η υπομονή τελείωσε»

Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας πραγματοποίησαν αγρότες, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβε η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα στη Νίκαια για τη διοργάνωση τοπικών συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα.

Με σύνθημα «η υπομονή τελείωσε» αγρότες και κτηνοτρόφοι του Μπλόκου του Προμαχώνα παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το Διοικητήριο, στο κέντρο της πόλης των Σερρών.

Μηχανοκίνητες πορείες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραγωγοί από τη βόρεια Ελλάδα, σε συνέχεια της απόφασης της Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη των Γρεβενών πραγματοποίησαν τη Δευτέρα οι αγρότες του μπλόκου της Σιάτιστας. Συγκέντρωση πραγματοποίησαν και οι αγρότες της Ηλείας στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο. Μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και συγκέντρωση στην πόλη του Αμυνταίου πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας τα μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας.

Οι αγρότες επιβεβαίωσαν πως ο αγώνας τους συνεχίζεται και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό.

«Καλούμε σε συγκέντρωση στο Λιμάνι της Σούδας την Πέμπτη 12/2 στις 7μ.μ», αναφέρουν οι αγρότες της Κρήτης, που αναχωρούν από τα Χανιά με καράβι την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 9:00μ.μ.

Ρύθμιση για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία

Μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, ενώ όπως είπε έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το 100% αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ κ.ά, είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ο Κώστας Τσιάρας, επισημαίνοντας ότι το μεγάλο στοίχημα της Κυβέρνησης «είναι να ξαναχτιστεί σε υγιείς βάσεις η ελληνική κτηνοτροφία με την παραγωγική δυνατότητα που της αξίζει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πάρουμε βιταμίνη D, σίδηρο, πολυβιταμίνες και άλλα συμπληρώματα;

Στην τελική ευθεία η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα

Σούπερ μάρκετ: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις της αγοράς για τις πωλήσει,ς σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Στις 17 Φεβρουαρίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων- Όλες οι λεπτομέρειες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
12:28 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να παραμείνω στην Αθήνα ώστε να πατήσουμε τον καρκίνο

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο ο...
11:13 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα και επιχείρησαν να τον μαχαιρώσουν

Παράνομες συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν βλέπουν οι αστυνομικοί να κρύβεται πίσω από το άγρι...
10:36 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανήλικου έξω από τα δικαστήρια – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, έπειτα από ανα...
10:22 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Αττική: Συνελήφθη 20χρονος για εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια λόγω οπαδικών διαφορών – Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ

Στην εξιχνίαση δύο εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας, που σημειώθηκαν ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα