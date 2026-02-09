Στο κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ σήμερα οι αγρότες – «Η κοινωνία είναι στο πλευρό μας»

Στο κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ σήμερα οι αγρότες – «Η κοινωνία είναι στο πλευρό μας»

Ένα ακόμη συλλαλητήριο που θα φέρει τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας θα λάβει χώρα, σήμερα (09/02) στις 19:00 το απόγευμα από το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας.

Πρόκειται για μία δράση που ουσιαστικά θα… προθερμάνει το κλίμα ενόψει του μεγάλου συλλαλητηρίου που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στην Αθήνα με κάθοδο αγροτών και τρακτέρ στο Σύνταγμα. Στόχος των αγροτών είναι να παραμένουν στην πρωτεύουσα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

«Δεν έχουμε μείνει μείνει ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες»

Όπως δήλωσε αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας, η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη αφού δεν υπήρξε ικανοποίηση από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. «Είπαμε όταν φύγαμε από τα μπλόκα ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, εφόσον δεν έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες και από την επίλυση που έχει δοθεί στα αιτήματά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Τα αιτήματα των αγροτών που παραμένουν άλυτα

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικά αιτήματα παραμένουν άλυτα, με αποτέλεσμα – όπως είπε – οι αγρότες να μην είναι βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι:

  • Δεν έχει νομοθετηθεί η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας
  • Δεν έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις
  • Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους 160 εκατ. ευρώ
  • Δεν έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τους κτηνοτρόφους για το ζήτημα της ευλογιάς

«Οι εξαγγελίες που ακούσαμε δια στόματος του πρωθυπουργού δεν έχουν προχωρήσει. Δεν έχουν έρθει στη Βουλή», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Αλειφτήρας στις καθυστερήσεις πληρωμών, σημειώνοντας ότι πολλοί αγρότες παραμένουν απλήρωτοι για τη βασική ενίσχυση Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Όπως ανέφερε, το σύστημα δεν έχει ανοίξει ώστε να γίνουν διορθώσεις σε ΚΑΕΚ και monitoring, γεγονός που –σύμφωνα με τον ίδιο– δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία. «Αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να πέσουν στην επόμενη παραγωγική διαδικασία», υπογράμμισε.

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις στο άνοιγμα των δηλώσεων καλλιέργειας, επισημαίνοντας ότι ενώ είχε ανακοινωθεί πως θα ανοίξουν στις 15 Ιανουαρίου, αυτό δεν συνέβη ούτε στο τέλος του μήνα. «Ακούγεται τώρα ότι θα ανοίξουν αύριο. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν διορθώσεις για να προχωρήσει η εξόφληση των πληρωμών», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για χρήματα που οφείλονται από το 2025.

Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής, με τους αγρότες να καλούν τους πολίτες της Αθήνας να συμμετάσχουν. «Η κοινωνία είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας και την ευχαριστούμε», ανέφερε ο κ. Αλειφτήρας. Οι αγρότες θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και, όπως δήλωσε, θα αποχωρήσουν συντεταγμένα το Σάββατο το μεσημέρι, επιστρέφοντας στα χωριά τους.

