Το τρίγωνο του ξεπλύματος στο πόρισμα για τη ΓΣΕΕ: Τα εκπαιδευτικά κέντρα και οι εταιρείες που ερευνώνται μαζί με τον Γιάννη Παναγόπουλο

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Παναγόπουλος ΓΣΕΕ

Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, Γιάννης Παναγόπουλος, τρία κέντρα-ινστιτούτα της ΓΣΕΕ, στα οποία ο ίδιος προήδρευε, έξι εταιρείες και άλλα πέντε φυσικά πρόσωπα που, σύμφωνα με την Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, εμπλέκονται σε υπεξαίρεση εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων, καθώς και σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Των ΑΝ. ΚΑΝΔΥΛΗ, ΑΡΓ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, που διαβίβασε ήδη στον εισαγγελέα ο πρόεδρός της Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αυτά τα επίμαχα κονδύλια, συνολικού ύψους 73 εκατ. ευρώ (96% από εθνικούς πόρους και 4% από ευρωπαϊκούς) δόθηκαν την περίοδο από το 2020 έως το 2025 και προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής τα χρήματα αυτά δεν διατέθηκαν στο σύνολό τους για τους σκοπούς για τους οποίους χορηγήθηκαν. Τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ φέρεται να κατέληξαν σε τσέπες των εμπλεκομένων, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων, όπως και των έξι εταιρειών, δεσμεύτηκαν με εντολή του Χ. Βουρλιώτη.

Κεντρικό πρόσωπο αυτής της υπόθεσης φαίνεται να είναι ο Γ. Παναγόπουλος, ο οποίος, εκ της ιδιότητάς του, ήταν παράλληλα πρόεδρος και στα τρία ινστιτούτα/κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης- Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ.

Οι ελεγκτές της Αρχής, ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος των εμπλεκόμενων προσώπων και των εταιρειών, διαπίστωσαν ότι ο γνωστός συνδικαλιστής προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή σε αναθέσεις μέσω διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες μάλιστα εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Ενέκρινε ο ίδιος!

Αρκετές, δε, από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη «Διαύγεια», ενώ οι εγκρίσεις δίδονταν από την αρμόδια επιτροπή, της οποίας προήδρευε ο ίδιος ο Γ. Παναγόπουλος!

Οι εταιρείες δεν είναι «φαντάσματα», αλλά εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ και στο ΕΒΕΑ, με γνωστές έδρες και δραστηριοποίηση στη χώρα επί σειρά ετών. Ωστόσο, ένα από τα πολλά «καμπανάκια» που χτύπησαν στους ελεγκτές σε σχέση με τις εν λόγω εταιρείες ήταν ότι, με βάση όσα περιγράφονται στα ΦΕΚ που αναφέρεται η ίδρυσή τους, δεν είχαν καμία σχέση με την παροχή τέτοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων!

