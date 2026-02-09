Το τρίγωνο του ξεπλύματος στο πόρισμα για τη ΓΣΕΕ: Τα εκπαιδευτικά κέντρα και οι εταιρείες που ερευνώνται μαζί με τον Γιάννη Παναγόπουλο

Ως κύριο αντικείμενό τους δηλώνουν την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις, τις εκδόσεις και τη διοργάνωση συνεδρίων, ενώ μία εξ αυτών φαίνεται να δραστηριοποιείται και στον χώρο του τουρισμού. Κάποιες μάλιστα συνεργάζονται και με άλλους φορείς του Δημοσίου.

Κατά τους ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, η μη συναφής με το ανατιθέμενο έργο δραστηριότητά τους δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες ότι λειτουργούσαν ουσιαστικά ως «εταιρείες-οχήματα» για τη ροή δημόσιων πόρων. Ενα ακόμη σημαντικό στοιχείο που ενισχύει αυτές τις υπόνοιες είναι το γεγονός ότι ένα μέρος των κονδυλίων λαμβανόταν απευθείας με τη μορφή μετρητών!

Βάσει του πορίσματος, η μέθοδος αυτή ακολουθήθηκε για να φανούν ως νόμιμες οι συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, με το εν λόγω ποσό να διακινείται από τον έναν εταιρικό λογαριασμό στον άλλον. Το υπόλοιπο περίπου 1,5 εκατ. ευρώ από τα τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ, το οποίο σύμφωνα με την Αρχή είναι εγκληματικό προϊόν, πέρασε στους ατομικούς λογαριασμούς των έξι φυσικών προσώπων, χωρίς νόμιμη ή επαρκή αιτιολογία, ενώ στη συνέχεια τα χρήματα αναλήφθηκαν σε μετρητά.

Ο Γ. Παναγόπουλος, πάντως, αρνείται την εμπλοκή του σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Σε δήλωσή του, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι ελέγχεται, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «δεν έχω να κρύψω τίποτε, δεν έχω να φοβηθώ τίποτε» και πως η «αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου». Σημείωσε, δε, πως «δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες», όπως τις χαρακτήρισε.

Αμεση ωστόσο ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο γραμματέας της ΚΠΕ του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του προς την ΕΔΕΚΑΠ, ζήτησε την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του γνωστού συνδικαλιστή μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Λιγότερο από 24 ώρες μετά έγινε γνωστή η παραίτηση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Αννας Στρατινάκη. Η ίδια, στην επιστολή με την οποία έκανε γνωστή την παραίτησή της, επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους υγείας. Προφανώς ο πραγματικός λόγος ήταν ότι ο σύζυγός της, Ανδρέας Γεωργίου είναι στέλεχος εταιρείας που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ περιλαμβάνεται μεταξύ των έξι φυσικών προσώπων στους λογαριασμούς των οποίων κατέληγαν ποσά από τα κονδύλια για τα προγράμματα.

Από την πλευρά του, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αν. Γεωργίου ξεκαθαρίζει πως οι εταιρείες συμφερόντων του παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, τεχνικής υποστήριξης και συμμόρφωσης με το GDPR, και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με έργα κατάρτισης ή εκπαίδευσης. Οπως επισημαίνει, η συνεργασία με φορείς της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ, ΚΑΝΕΠ, ΚΕΚ) αφορά ετήσιες συμβάσεις ύψους 38.025 ευρώ, για τα έτη 2021-2026 και συνολικού ποσού 228.150 ευρώ. «Αποκαθιστώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα ούτε να προκύπτουν καταδικαστικά συμπεράσματα πριν ερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αν. Γεωργίου.

Οσον αφορά τον γνωστό δημοσιογράφο Γιώργο Κακούση, που είναι και ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ελεγχόμενος, αλλά και η εταιρεία του, με απόφαση της ΕΡΤ όπου εργαζόταν τέθηκε σε αναστολή η σύμβασή του «μέχρι νεωτέρας». Ο ίδιος, με ανάρτησή του, ανέφερε ότι όλες οι συναλλαγές του είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. «Συνδέονται, δε, απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με υπηρεσίες επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο. Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανείς δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές», τόνισε ο Γ. Κακούσης.

Ο βίος και η πολιτεία του ισόβιου προέδρου

Η ανάληψη της προεδρίας πριν από 20 χρόνια, η περίοδος των μνημονίων και η στάση του στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ

Ο Γιάννης Παναγόπουλος συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος. Από το 2006 βρίσκεται αδιάλειπτα στην προεδρία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, ενώ παράλληλα είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), του ερευνητικού και επιμορφωτικού βραχίονα της Συνομοσπονδίας. Η διαδρομή του, που επεκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη μεταπολιτευτική ιστορία των συνδικάτων και με τη στενή τους σύνδεση με τον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η συνδικαλιστική του πορεία ξεκινά αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας. Το 1974, σε ηλικία μόλις 21 ετών, εκλέγεται στη διοίκηση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ) και της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ). Εκείνη την περίοδο, η ένταξή του στο συνδικαλιστικό κίνημα συνοδεύεται από το αφήγημα της «αντιστασιακής» δράσης και της ενεργού συμμετοχής στην αποκατάσταση της δημοκρατίας, στοιχείο που θα τον ακολουθεί διαχρονικά ως μέρος της πολιτικής του ταυτότητας.

Από τον τραπεζοϋπαλληλικό συνδικαλισμό περνά σταδιακά στα ανώτερα κλιμάκια της ΓΣΕΕ, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης, όπως στη Γραμματεία Οργανωτικού και στη Γραμματεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Οι θέσεις αυτές του προσφέρουν πλήρη γνώση του μηχανισμού της Συνομοσπονδίας και των εσωτερικών ισορροπιών. Το 2006 εκλέγεται πρόεδρος της ΓΣΕΕ, σε μια περίοδο που προηγήθηκε της μεγάλης οικονομικής κρίσης, αλλά ήδη διαγραφόταν ένα περιβάλλον εντεινόμενων αλλαγών στην αγορά εργασίας.

Η θητεία του Γ. Παναγόπουλου σφραγίζεται από τη δεκαετία των μνημονίων. Υπό την ηγεσία του, η ΓΣΕΕ βρέθηκε στο επίκεντρο μαζικών κινητοποιήσεων, αλλά και έντονης κοινωνικής κριτικής για τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα του συνδικαλιστικού κινήματος. Παράλληλα, η Συνομοσπονδία επέλεξε τη στρατηγική των θεσμικών παρεμβάσεων, με προσφυγές σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, καταγγέλλοντας την απορρύθμιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων.

Παράλληλη ιδιότητα

Καθοριστικό ρόλο στη διαδρομή του έπαιξε και η παράλληλη ιδιότητά του ως προέδρου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Το Ινστιτούτο ανέλαβε την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας, κατάρτισης και επιμόρφωσης εργαζομένων και ανέργων, πολλά από τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους. Στην επίσημη ιστοσελίδα της ΓΣΕΕ, η δράση αυτή περιγράφεται ως προσπάθεια ενίσχυσης της διά βίου μάθησης, της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας και της προσαρμογής στις απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ενεργός πολιτικά

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Γ. Παναγόπουλος συνδέθηκε διαχρονικά με την ΠΑΣΚΕ, την παράταξη που αποτέλεσε για δεκαετίες την ισχυρότερη δύναμη στις εκλογές των εργαζομένων και στους συσχετισμούς της ΓΣΕΕ. Η παρουσία του στον χώρο του ΠΑΣΟΚ υπήρξε συνεχής, με ενεργό ρόλο στα συνέδρια του κόμματος, ενώ κατά καιρούς διατηρούσε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την εκάστοτε ηγεσία του. Στις τελευταίες εσωκομματικές διεργασίες κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, χωρίς δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου στον πρώτο γύρο, ενώ στον δεύτερο γύρο στήριξε την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στις πιο πρόσφατες εκλογές της ΓΣΕΕ, η ΠΑΣΚΕ αναδείχθηκε και πάλι πρώτη δύναμη, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία των εδρών των αντιπροσώπων. Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε στη συγκρότηση πλειοψηφικού προεδρείου και στην εκ νέου εκλογή του Γ. Παναγόπουλου στην προεδρία, σε ένα Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των παρατάξεων.