Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Η πρόγνωση για την Τσικνοπέμπτη

Βροχερός και άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, με καταιγίδες τοπικά ισχυρές, πτώση της θερμοκρασίας και άνεμους έως 7 μποφόρ. Η ΕΜΥ προβλέπει νεφώσεις και βροχές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες στη συνέχεια θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα, ενώ από το μεσημέρι θα ενισχυθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και πιθανώς αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη, ενώ μεταφορά αφρικανικής σκόνης αναμένεται στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, φτάνοντας στους 12 με 14 βαθμούς στα βόρεια, στους 15 με 17 στην υπόλοιπη χώρα και στους 18 με 19 βαθμούς στη νότια νησιωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η εβδομάδα θα κυλήσει βροχερή, με φαινόμενα που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Όπως τονίζει, τα φαινόμενα δεν θα είναι έντονα σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί, όπως η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος. Ωστόσο, από την Τετάρτη και μετά αναμένονται νέα συστήματα που θα προκαλέσουν ισχυρές βροχές, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Διαδοχικά χαμηλά και άνοδος θερμοκρασίας από τα μέσα της εβδομάδας

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι οι περισσότερες βροχές θα εντοπιστούν στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Αν και τα ύψη βροχής δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλά, οι συνεχείς διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών, σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα.

Για τη θερμοκρασία, ο μετεωρολόγος προβλέπει πρόσκαιρη πτώση από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη και νέα άνοδο στη συνέχεια. Όπως τονίζει, οι τιμές θα παραμείνουν λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα έως τα μέσα του μήνα.

🎯ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ

✅Παρόμοιο παραμένει το καιρικό σκηνικό και την ερχόμενη εβδομάδα, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αν και τα συνολικά ύψη βροχής δεν αναμένεται να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλά… pic.twitter.com/GbXJsOK29C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 8, 2026

Τσατραφύλλιας: Προσοχή στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο

Σε ανάλογο ύφος, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για νέο κύκλο βροχών και καταιγίδων που ξεκινά από σήμερα και θα διατηρηθεί όλη την εβδομάδα. Εξηγεί ότι οι περιοχές της δυτικής Ελλάδας και του ανατολικού Αιγαίου κινδυνεύουν περισσότερο, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις και τοπικές πλημμύρες, λόγω του υπερκορεσμού του εδάφους.

Όπως σημειώνει, σοβαρό ψύχος δεν αναμένεται, ενώ οι νοτιάδες θα είναι οι κυρίαρχοι άνεμοι, ενισχυόμενοι από την Πέμπτη. Τα χιόνια θα είναι περιορισμένα και θα εμφανιστούν μόνο στα ορεινά.

Ο μετεωρολόγος κάνει ειδική αναφορά στον καιρό της Τσικνοπέμπτης, λέγοντας ότι θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές. Παρόμοια εικόνα αναμένεται και το Σαββατοκύριακο, όταν θα πραγματοποιηθούν καρναβαλικές εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις. Οι ειδικοί καλούν σε προσοχή, κυρίως στις περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από συνεχόμενες βροχοπτώσεις, καθώς, αν και τα φαινόμενα δεν θα είναι ακραία, ενδέχεται να δημιουργήσουν τοπικά προβλήματα.

“Ολοταχώς για ΤΣΙΓΚΟ-ΠΕΜΠΤΗ…”

Καλή Κυριακή! Νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων ξεκινάει από τη Δευτέρα ο οποίος θα… Δημοσιεύτηκε από Γιώργος Τσατραφύλλιας στις Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026

Θερμοκρασίες έως 22 βαθμούς την Κυριακή

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, σημειώθηκαν υψηλές θερμοκρασίες, με τις μέγιστες να φτάνουν τους 22°C. Σύμφωνα με το meteo.gr, η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε στο Δυτικό Ηράκλειο με 22,2°C, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ήπιους θερμοκρασιακά ρυθμούς, παρά την αλλαγή του καιρού.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Νεφώσεις, με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα θαλάσσια – παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Νεφώσεις με βροχές αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα θαλάσσια – παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5, με ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5, με ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια θαλάσσια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια θαλάσσια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και στις Κυκλάδες.

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και στις Κυκλάδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 4 και στα νότια δυτικοί 4 με 5, βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 4 και στα νότια δυτικοί 4 με 5, βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα βορειότερα τμήματα στα 6 με 7 μποφόρ.

Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα βορειότερα τμήματα στα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένονται από το απόγευμα.

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένονται από το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, βαθμιαία βροχές και στα θαλάσσια – παράκτια καταιγίδες, κατά διαστήματα από το μεσημέρι τοπικά πιο έντονες.

Νεφώσεις, βαθμιαία βροχές και στα θαλάσσια – παράκτια καταιγίδες, κατά διαστήματα από το μεσημέρι τοπικά πιο έντονες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση στα ανατολικά τμήματα του νομού στα 6 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση στα ανατολικά τμήματα του νομού στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 10-02-2026

Καιρός: Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα. Χιονοπτώσεις: Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-02-2026

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ανατολικά.

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις: Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στα πελάγη θα ενταθούν στα 5 με 6 μποφόρ και περαιτέρω τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στα πελάγη θα ενταθούν στα 5 με 6 μποφόρ και περαιτέρω τη νύχτα. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-02-2026

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Χιονοπτώσεις: Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-02-2026