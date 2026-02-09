Μενίδι: Ένοπλη ληστεία σε πρατήριο καυσίμων – Βίντεο ντοκουμέντο

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε πρατήριο καυσίμων στο Μενίδι, με κουκουλοφόρο δράστη να εισβάλλει στον χώρο, να απειλεί τους εργαζόμενους με πιστόλι και να αφαιρεί χρήματα από το ταμείο.

Το ίδιο πρατήριο έχει γίνει και στο παρελθόν στόχος παρόμοιων ενεργειών, ενώ βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό έφερε στο φως το Star.

Η εισβολή λίγο πριν από τα μεσάνυχτα

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα, όταν κουκουλοφόρος ληστής εισβάλλει σε πρατήριο καυσίμων στις Αχαρνές. Οι υπάλληλοι αντιδρούν αιφνιδιασμένοι στη θέα του όπλου, καθώς ο δράστης κινείται γρήγορα και αποφασιστικά μέσα στον χώρο.

Η κίνηση του δράστη και η ακινητοποίηση των εργαζομένων

Ο ένας εργαζόμενος καταγράφει τα νούμερα για να ολοκληρωθεί η βάρδια, όταν ο δράστης τον αιφνιδιάζει και τον οδηγεί προς το εσωτερικό. Ο ληστής φαίνεται ότι παρακολουθεί για αρκετή ώρα τις κινήσεις των εργαζομένων και, όταν διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει πελάτης στον χώρο, τρέχει και, με το όπλο στο χέρι, σπρώχνει τον έντρομο υπάλληλο στο εσωτερικό του καταστήματος. Ο δεύτερος εργαζόμενος, που βρίσκεται στο γραφείο, αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει από την οθόνη της κάμερας ασφαλείας, όμως δεν προλαβαίνει να αντιδράσει.

«Γύρω στα 800 ευρώ πήραν»

Η ληστεία ολοκληρώνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όπως αναφέρει εργαζόμενος του πρατηρίου: «Ο δράστης είχε όπλο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, γιατί μπορεί να σε πυροβολήσει. Πόσα χρήματα πήραν συνολικά; Γύρω στα 800 ευρώ ήταν».

Άκαρπες έρευνες και επαναλαμβανόμενα περιστατικά

Μέσα σε τέσσερα λεπτά φτάνει στο σημείο το πρώτο περιπολικό της αστυνομίας, ωστόσο οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη δεν αποδίδουν αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που το συγκεκριμένο πρατήριο καυσίμων γίνεται στόχος ληστείας.

Καθημερινότητα η εγκληματικότητα για τους κατοίκους

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το πρατήριο βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο στο Μενίδι. Κλοπές, ναρκωτικά και ξυλοδαρμοί καταγράφονται συχνά στην περιοχή, ενώ ακόμη και νεαρά άτομα εμπλέκονται σε επεισόδια. Όπως αναφέρει κάτοικος: «Γίνονται και μεταξύ των πιτσιρικάδων. Δυστυχώς, το Μενίδι υποφέρει». Για πολλούς κατοίκους, η εικόνα αυτή αποτελεί πλέον μια σταθερή καθημερινότητα.