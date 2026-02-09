Ντόναλντ Τραμπ: Σφοδρή κριτική στο halftime show του Super Bowl – «Απολύτως απαράδεκτο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το ημίχρονο του Super Bowl «απολύτως απαράδεκτο» και «ένα από τα χειρότερα ποτέ». Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η παράσταση δεν αντιπροσωπεύει τα αμερικανικά πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας και αριστείας, ενώ υποστήριξε ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τα λόγια του παρουσιαστή και ότι οι χορευτικές φιγούρες είναι ακατάλληλες για παιδιά.

Η ανάρτηση για την παράσταση του ημιχρόνου

Οι αναφορές στη χώρα, τα ΜΜΕ και την NFL

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το show αποτελεί προσβολή για τη χώρα, η οποία, όπως ανέφερε, καταγράφει καθημερινά νέα ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων επιδόσεων στο χρηματιστήριο. Ο Τραμπ κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για υπερβολικά θετικές κριτικές, λέγοντας ότι «δεν κατανοούν την πραγματικότητα», και ζήτησε από την NFL να αλλάξει άμεσα τον κανόνα έναρξης.

Το σύνθημα στο κλείσιμο

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με το σύνθημά του: «MAKE AMERICA GREAT AGAIN!»