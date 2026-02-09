Γαλάτσι: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά την συμπλοκή – Το παρελθόν των τραυματιών εξετάζουν οι Αρχές

Γαλάτσι: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά την συμπλοκή – Το παρελθόν των τραυματιών εξετάζουν οι Αρχές

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (07/02) στην Αστυνομία, έπειτα από τραυματισμό δύο ανδρών με μαχαίρι στο Γαλάτσι. Από την πρώτη στιγμή, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οπαδικής επίθεσης, ενώ παράλληλα συγκεντρώνουν καταθέσεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το περιστατικό δείχνει να έχει οργανωμένα χαρακτηριστικά, γεγονός που ενισχύει την υποψία για οπαδικά κίνητρα.

Τα πρώτα ευρήματα από την επίθεση

Η Αστυνομία εντόπισε στις 19:50 στην οδό Κουρτίου έναν 32χρονο άνδρα με τραύμα από μαχαίρι στον γλουτό, ενώ λίγο αργότερα, ένας 26χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος από αιχμηρό αντικείμενο. Ο δεύτερος τραυματίας είπε στους αστυνομικούς ότι οι δράστες τον πλησίασαν και τον ρώτησαν: «Τι ομάδα είσαι;», πριν του επιτεθούν. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν ένα μαχαίρι σε κοντινό δρόμο, το οποίο και εξετάζουν.

Μεταφορά στον Ευαγγελισμό – Οι δράστες διαφεύγουν

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες στη γύρω περιοχή, χωρίς όμως να καταφέρουν να εντοπίσουν τους δράστες, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρυνθεί.

«Τι ομάδα είσαι;» – Οι δράστες επιτέθηκαν αμέσως μετά την ερώτηση

Η υπόθεση τέθηκε υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, καθώς ένας εκ των τραυματιών κατέθεσε ότι οι δράστες, χωρίς να φέρουν διακριτικά ομάδας, τον ρώτησαν τι ομάδα υποστηρίζει και στη συνέχεια του επιτέθηκαν. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι τραυματίες να μην βρέθηκαν τυχαία στο σημείο, αλλά να υπήρχε κάποια προηγούμενη διαφορά με τους δράστες.

Έρευνες στο παρελθόν των τραυματιών – Πιθανή εμπλοκή σε επεισόδια

Κατά την έρευνα στο ποινικό και οπαδικό παρελθόν των τραυματιών, δεν προέκυψαν στοιχεία που να δείχνουν άμεση εμπλοκή τους σε περιστατικά οπαδικής βίας, πέρα από μία παλιότερη περίπτωση όπου ο ένας είχε τραυματιστεί στο χέρι από κροτίδα σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Παράλληλα, οι δράστες φορούσαν κουκούλες και μαύρα ρούχα, αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο ενός εκ των θυμάτων, και διέφυγαν με αυτοκίνητα προς την οδό Αγίας Γλυκερίας. Οι Αρχές ερευνούν καταγραφές από κάμερες ασφαλείας στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να εντοπιστούν οχήματα ή πρόσωπα που σχετίζονται με την επίθεση.

