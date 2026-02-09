Γιάννης Σμαραγδής για την ταινία «Καποδίστριας»: «Κάποιοι κριτικοί στην προβολή γελούσαν, κορόιδευαν και έκαναν ειρωνικά σχόλια»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε τον Γιάννη Σμαραγδή στο πλατό του The 2Night Show, με τη συζήτηση να κινείται γύρω από την πολυαναμενόμενη ταινία για τον Ιωάννη Καποδίστρια, τις αντιδράσεις που δέχθηκε προτού ακόμα κυκλοφορήσει, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε οικονομικά όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και την προσωπική του απώλεια μετά το θάνατο της συζύγου του.

Οι πρώτες αντιδράσεις για τον «Καποδίστρια»

Ο Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε στο αρνητικό κλίμα που προηγήθηκε της κυκλοφορίας της ταινίας «Καποδίστριας», περιγράφοντας μια έντονη αντίφαση ανάμεσα στην υποδοχή που έλαβε από συγκεκριμένους κριτικούς και στις επιθέσεις που δέχθηκε την ίδια στιγμή.

«Ο Δημήτρης Δανίκας με πήρε τηλέφωνο στα πρώτα 20 λεπτά του “Καποδίστρια” για να μου πει: “Αυτή είναι η καλύτερή σου ταινία, θέλω να κάνουμε συνέντευξη”. Την ίδια στιγμή, υπήρχαν κάποιοι κριτικοί στην προβολή που γελούσαν, κορόιδευαν και έκαναν ειρωνικά σχόλια, φτάνοντας σε φρικώδη πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης.

Οικονομικές δυσκολίες και η απόφαση να μην πληρώνεται

Ο Γιάννης Σμαραγδής αποκάλυψε πως μετά την παραγωγή της ταινίας «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι», βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, σε βαθμό που εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για χρέη προς το Δημόσιο. Εξήγησε πως ο ίδιος δεν έλαβε ποτέ αμοιβή για καμία ταινία του, επιλέγοντας να στηρίζεται σε άλλες πηγές για να ζήσει.

«Όταν το σύμπαν σού δίνει δώρα, σου δίνει και προβλήματα μαζί. Αν σου δίνει μόνο δώρα, η ζωή θα ήταν αδιάφορη», σημείωσε.

Στη συνέχεια διευκρίνισε την πρακτική του σε κάθε νέα ταινία: «Κάθε φορά που ξεκινάω μια ταινία, λέω πόσο κοστίζει η παραγωγή και ξεκινάω βάζοντας έξω την αμοιβή μου. Ποτέ δεν πήρα αμοιβή. Ζούσα από τη σύνταξη της γυναίκας μου και τώρα, με τον “Καποδίστρια”, δεν θα πάρω ούτε πάλι».

Η ιστορία πίσω από το ένταλμα σύλληψης

Ο σκηνοθέτης περιέγραψε τη στιγμή που κλήθηκε από τον τότε αστυνομικό διοικητή, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του, λόγω χρεών από την ταινία «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι». «Είχε βγει ένταλμα σύλληψης για εμένα για την ταινία “Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι”. Ένας άνθρωπος, ο αστυνομικός διοικητής τότε, με φώναξε και μου είπε “πρέπει να σας συλλάβω”. Άνοιξε ένα συρτάρι, έβαλε μέσα το χαρτί και μου είπε “Έλληνες σαν εσάς εγώ δεν συλλαμβάνω”», περιέγραψε με συγκίνηση ο Γιάννης Σμαραγδής.

Η απώλεια της συζύγου του

Κλείνοντας, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη σύζυγό του, την οποία έχασε, μιλώντας για το κενό που άφησε πίσω της στη ζωή του. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «έφυγαν τα φτερά του», περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο τη συναισθηματική του κατάσταση μετά τον θάνατό της.