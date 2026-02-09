Τρόμος στο Περιστέρι: Άνδρας επιτίθεται σε γυναίκες με μικρά παιδιά – Απόγνωση από τους κατοίκους

Σε κατάσταση ανησυχίας βρίσκονται οι κάτοικοι στο Περιστέρι, μετά από μια σειρά επεισοδίων με πρωταγωνιστή έναν άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες, επιτέθηκε σε γυναίκα, επιχείρησε να παρασύρει με το αυτοκίνητό του δύο άτομα και εξύβρισε παιδιά σε παιδική χαρά. Τα περιστατικά φέρονται να σημειώθηκαν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, επί της οδού Πλουτάρχου. Ο άνδρας φέρεται να έχει απασχολήσει ξανά την περιοχή στο παρελθόν, ενώ κάτοικοι τον κατέγραψαν σε βίντεο και εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την επανεμφάνισή του.

Επαναλαμβανόμενη παρουσία και καταγγελίες στην παιδική χαρά

Καταγγελίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας εμφανίζεται συστηματικά στην ίδια γειτονιά και επιτίθεται σε γυναίκες που συνοδεύουν μικρά παιδιά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ίδιο απόγευμα σημειώθηκαν διαδοχικά περιστατικά με κοινό σημείο την παιδική χαρά στην οδό Πλουτάρχου, όπου ο άνδρας κινήθηκε επανειλημμένα και φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση.

Η πρώτη επίθεση: «Ξανακοίταξέ με και θα σε κάψω»

Η πρώτη καταγγελία αφορά λεκτική επίθεση σε γυναίκα με παιδί, περίπου στις 6 το απόγευμα. Ο άνδρας στάθμευσε το όχημά του στη μέση του δρόμου και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.

«Σταμάτησε ένα μπλε αμάξι απ’ έξω από την παιδική χαρά, βγήκε και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει σε μία κυρία με ένα παιδάκι. Την είπε “ξανακοίταξέ με και θα σε κάψω”», ανέφερε καταγγέλλουσα.

Δεύτερο περιστατικό: Απόπειρα εμπρησμού στα μαλλιά γυναίκας

Λίγο αργότερα, νέα γυναίκα του έκανε παρατήρηση για το παράνομα σταθμευμένο όχημα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας έβγαλε αναπτήρα και επιχείρησε να της βάλει φωτιά στα μαλλιά.

«Σταματάει ένα άλλο αμάξι με μία κυρία που ήθελε να περάσει και δεν μπορούσε γιατί είχε κλείσει τον δρόμο ο συγκεκριμένος και του είπε απλά να μην βρίζει γιατί υπάρχουν παιδάκια. Άρχισε να την βρίζει και βγάζει αναπτήρα να την κάψει στα μαλλιά», συνέχισε η ίδια γυναίκα.

Ο άνδρας δεν αποχώρησε από το σημείο, αλλά μπήκε εντός της παιδικής χαράς, συνεχίζοντας να βρίζει και να απειλεί. «Μπαίνει στις κούνιες, άρχιζε και έβριζε. Πέταξε τον αναπτήρα και ξεκίνησε να απειλεί», κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας.

Καταγγελία για απόπειρα παράσυρσης παιδιών έξω από γυμνάσιο

Περίπου μισή ώρα αργότερα, νέα καταγγελία αφορά συμπεριφορά του ίδιου άνδρα έξω από γυμνάσια της περιοχής. Γυναίκα που περιέγραψε το περιστατικό ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της.

«Έβριζε μία άλλη κοπέλα έξω από τα γυμνάσια. Αφού η κοπέλα δεν του έδινε σημασία, γύρισε σε δύο παιδιά που ήταν πίσω της, τους έδειξε τα γεννητικά του όργανα και ξεκίνησε να βρίζει και αυτούς. Ο ένας από τους δύο του είπε “τι είπες ρε;” και τότε αυτός μπήκε στο αμάξι του, πατάει γκάζι για να τους πατήσει. Οριακά πρόλαβαν και ανέβηκαν τα παιδιά στο πεζοδρόμιο», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Αναζητείται από τις Αρχές – Σε κατάσταση ανησυχίας η γειτονιά

Οι κάτοικοι δηλώνουν ανήσυχοι για την επαναφορά του συγκεκριμένου ατόμου στην περιοχή και ζητούν άμεση κινητοποίηση από τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν ξεκινήσει την αναζήτησή του, μετά τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες για επιθετική και επικίνδυνη συμπεριφορά.

18:55 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

