Βιολάντα: Ερευνάται εάν προσπαθούσαν να εντοπίσουν τη διαρροή πριν από την φονική έκρηξη – Πάνω από 25 εργαζόμενοι κατέθεσαν για «έντονη οσμή»

Το ενδεχόμενο να προσπαθούσαν να βρουν τη διαρροή στο εργοστάσιο Βιολάντα, στα Τρίκαλα, πριν από την φονική έκρηξη, που στοίχισε την ζωή σε πέντε εργαζόμενες, φαίνεται πως εξετάζουν πλέον οι αρχές, που έχουν αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης.

Δύο εβδομάδες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, το εργοστάσιο της Βιολάντα παραμένει σφραγισμένο, καθώς ο κίνδυνος για νέα ανάφλεξη παραμένει. Δείγματα από τους κακοσυντηρημένους και οξειδωμένους σωλήνες, που μετέφεραν το προπάνιο, έχουν ήδη μεταφερθεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για αναλύσεις.

Στο μεταξύ, αίσθηση προκαλούν οι μαρτυρίες εργαζόμενων που αναφέρουν ότι είχαν αντιληφθεί οσμή υγραερίου εδώ και κάποιους μήνες. Οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν απαντήσεις στα ερωτήματα που τους βασανίζουν σχετικά με το πώς έχασαν άδικα την ζωή τους οι δικοί τους άνθρωποι.

Γίνονταν εργασίες για να εντοπιστεί η πηγή της οσμής;

Τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που χειρίζονται την υπόθεση φαίνεται πως στρέφουν πλέον την προσοχή τους προς μια νέα κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, μια από τις κρίσιμες παραμέτρους της έρευνας είναι εάν το διάστημα πριν από την έκρηξη, και ενώ φαίνεται να είχαν ενημερωθεί ιεραρχικά οι υπεύθυνοι του εργοστασίου, είχαν γίνει κάποιες εργασίες με στόχο να εντοπιστεί η πηγή αυτή της οσμής, η οποία είχε γίνει αντιληπτή όχι από έναν ή δύο, αλλά από πολλούς εργαζομένους, χωρίς να σταματήσει η λειτουργία του εργοστασίου.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ θέλουν να δουν αν από το εργοστάσιο έψαχναν για διαρροή εν λειτουργία των γραμμών παραγωγής. Οι εργαζόμενοι περιέγραψαν στους ερευνητές της Πυροσβεστικής μία οσμή υγραερίου, όπως είναι ήδη γνωστό.

«Κλειδί» η μαρτυρία ενός εργαζόμενου

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει τα όσα υποστήριξε υπάλληλος του εργοστασίου. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχε αντιληφθεί οσμή υγραερίου εδώ και μήνες και ότι γίνονταν κάποιες εργασίες στη γραμμή παραγωγής, ενώ το εργοστάσιο λειτουργούσε.

«Είχα αντιληφθεί μία οσμή στον χώρο που εργαζόμουν πριν 4 μήνες. Την μυρωδιά την προσδιορίζω ως υγραέριο όχι σαν μυρωδιά αποχέτευσης. Η μυρωδιά αυτή δεν σταμάτησε. Οι συνάδελφοι μου είπαν ότι είχαν ενημερώσει», ανέφερε αρχικά ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Σε ερώτηση που δέχτηκε, εάν «είχε αντιληφθεί κάποια εργασία από υδραυλικό ή τεχνικό στις εγκαταστάσεις του κτιρίου 2 που έγινε η έκρηξη», απάντησε: «γίνονταν εργασίες κατά τη διάρκεια της παραγωγής χωρίς να γνωρίζω την ειδικότητα των ανθρώπων που τις έκαναν. Πιστεύω πως υπήρχαν τεχνικοί που γνώριζαν το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να διογκωθεί το πρόβλημα και να γίνει η έκρηξη».

Πάνω από 25 εργαζόμενοι κατέθεσαν για «έντονη μυρωδιά»

Την έντονη οσμή που υπήρχε στο εργοστάσιο Βιολάντα, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνουν με τις καταθέσεις τους όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι.

Οι τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, κάνουν λόγο για περισσότερους από 25 εργαζόμενους, οι οποίοι φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες συγγενών θυμάτων, περί έντονης οσμής.

«Δουλεύω στο εργοστάσιο στη γραμμή παραγωγής. Είχα αντιληφθεί μια οσμή στον χώρο της τουαλέτας. Μύριζε τους τελευταίους δύο μήνες. Οι υπεύθυνοι των βαρδιών το γνώριζαν και μας είχαν πει ότι θα το μετέφεραν», ανέφερε ένας από τους εργαζομένους.

Μία άλλη εργαζόμενη τόνισε ότι είχε αντιληφθεί μυρωδιά στον χώρο της τουαλέτας. «Ήταν σαν υγρασία όχι σαν αποχέτευση. Οι συνάδελφοί μου είπαν ότι ενημέρωσαν τους υπεύθυνους».

Κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι υπήρχε άσχημη οσμή από τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι την αντιλήφθηκαν μόλις λίγες ημέρες πριν από την φονική έκρηξη. «Απασχολούμαι στον χώρο παραγωγής και δεν είχα διαπιστώσει κάποια δυσάρεστη οσμή. Μόνο στον χώρο της τουαλέτας υπήρχε μυρωδιά σαν γκάζι, άλλες φορές πιο έντονη, άλλες φορές λιγότερο έντονη», ανέφερε μια άλλη εργαζόμενη.

«Μύριζε. Το συζητήσαμε μεταξύ μας. Κάποιοι το είπαν και σε ανωτέρους μας. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη», σημείωσε, από την πλευρά του, ένας άλλος εργαζόμενος.

Στην Αθήνα για αναλύσεις κομμάτι του διαβρωμένου σωλήνα και δείγμα από το χώμα

Οι εργαζόμενοι του εργοστασίου, που παραμένει σφραγισμένο υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης, βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση σοκ.

«Είμαι σοκαρισμένη, δουλεύω στη Βιολάντα πρωινές βάρδιες. Θα πήγαινα το πρωί της Δευτέρας για δουλειά. Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι συνέβη», ανέφερε ένας εργαζόμενος.

Με βάση τις μαρτυρίες και τα ευρήματα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ φαίνεται πως έχουν καταλήξει, αφενός, για την διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο από τους υπογειοποιημένους σωλήνες στο υπόγειο της επιχείρησης κι, αφετέρου, για τα αίτια της έκρηξης, που κόστισε τη ζωή στις πέντε εργάτριες.

Οι εργασίες στον χώρο του εργοστασίου σταμάτησαν. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέφεραν στην Αθήνα το κομμάτι του διαβρωμένου σωλήνα προκειμένου να ελεγχθεί από τα εργαστήρια του ΕΜΠ και δείγμα από το χώμα, ώστε να γίνουν αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι στο υπόγειο του εργοστασίου, που είναι παράνομο, δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίου και τα σχέδια που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια και την Πυροσβεστική τον Σεπτέμβριο του 2025, φέρεται να είχαν τοπογραφικά διαγράμματα από το 2011.