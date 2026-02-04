Νέα μαρτυρία εργαζόμενης στη «Βιολάντα»: Μπουσουλώντας έφτασα στην έξοδο – Τον τελευταίο μήνα μύριζε

Εργαζόμενη στην μπισκοτοβιομηχανία “Βιολάντα” μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό, όπου αναφέρθηκε στις δραματικές στιγμές μετά την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή πέντε εργατριών. Η γυναίκα σημείωσε πως «4 με 5 φορές τον τελευταίο μήνα στη βραδινή βάρδια, μύριζε έντονη οσμή που έμοιαζε με αέριο».

Σύμφωνα με το Star, η εργαζόμενη περιέγραψε πως «μόλις είχαν τελειώσει τα διαλείμματα όλων και έπιασαν τα πόστα τους. Μετά από λίγο άκουσε έναν πολύ δυνατό κρότο κι έπεσε το ρεύμα, έσβησαν τα πάντα και άρχισαν να πετάνε παντού τα πάνελ.

Έπεσε κάτω μάλλον από το ωστικό κύμα και αντιλήφθηκε να υπάρχουν γύρω της διάφορα αντικείμενα. Στο σημείο ήταν τρεις γυναίκες. Εκείνη, η Χρύσα και η Ελένη.

Η Ελένη της φώναζε αρχικά αν ακούει και στη συνέχεια αν είναι καλά. Μετά ήρθε προς το μέρος της μπουσουλώντας και μαζί με την ίδια και τη Χρύσα κατευθύνθηκαν προς την κεντρική έξοδο.

Περίπου 4 με 5 φορές τον τελευταίο μήνα στη βραδινή βάρδια μύριζε έντονη οσμή διαφορετική από την προηγούμενη αλλά και πάλι της έμοιαζε με αέριο στη λάντζα και στην τουαλέτα, αλλά δεν το ανέφερε σε κάποιον επειδή όμως ήταν πολύ έντονο πιστεύει ότι το αντιλήφθηκαν όλοι».

17:50 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

