Τα μποφόρ «έδεσαν» τα πλοία σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κυλλήνη

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Κυλλήνης, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν από το πρωί της Τετάρτης στο Ιόνιο.

Τα δρομολόγια που ακυρώνονται είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 18:30, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15 και 20:30, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 19:30, καθώς και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15 και 21:45.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα πρακτορεία για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δρομολογίων.