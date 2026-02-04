Επεισοδιακή καταδίωξη στη Ροδόπη – Τραυματίες ένας αστυνομικός και τρεις δράστες

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» μεταφέρθηκαν το πρωί της Τετάρτης, τραυματισμένοι ένας αστυνομικός και τρεις δράστες, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη στη Ροδόπη.

Σύμφωνα με το xronos.gr, οι δράστες εντοπίστηκαν επ’ αυτοφώρω κατά τη διάρκεια περιπολίας της Ελληνικής Αστυνομίας, να επιχειρούν να αφαιρέσουν μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ, από αγροτική περιοχή κοντά στο χωριό της Πόρπης.

Όταν οι επιτήδειοι αντιλήφθηκαν το περιπολικό, τράπηκαν σε φυγή, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη για τη σύλληψή τους. Το όχημα των δραστών εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε ρέμα, σε περιοχή πλησίον της Κομοτηνής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των τριών ημεδαπών δραστών, ηλικίας 30, 31 και 46 ετών αντίστοιχα.

Το περιπολικό επίσης βγήκε εκτός πορείας κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού που βρισκόταν στην θέση του συνοδηγού. Όλοι οι τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των τριών δραστών.