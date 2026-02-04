Γυναικοκτονία στην Ιταλία: 22χρονη μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον αδελφό της – «Είχε τη μουσική πολύ δυνατά»

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Υπόθεση γυναικοκτονίας συγκλονίζει τη Νάπολη, όπου η 22χρονη Υλένια Μουσέλα βρέθηκε δολοφονημένη σε εργατική συνοικία των ανατολικών προαστίων της πόλης. Η νεαρή γυναίκα έφερε μαχαιριά στην πλάτη, ενώ στο πρόσωπό της υπήρχαν εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού. Για την υπόθεση συνελήφθη ο αδελφός της, Τζουζέπε Μουσέλα, ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές και ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, το έγκλημα σημειώθηκε στη συνοικία Conocal της περιοχής Ποντιτσέλι, ένα σύμπλεγμα κοινωνικών κατοικιών που κατασκευάστηκε μετά τον σεισμό του 1980. Οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι η υπόθεση δεν συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, αλλά προέκυψε από σοβαρή οικογενειακή διαμάχη.

Όπως προκύπτει από την κατάθεσή του, ο 28χρονος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς: «Τη σκότωσα εγώ. Είχε τη μουσική πολύ δυνατά. Η ζωή μου τελειώνει μαζί της». Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, ο καβγάς ξεκίνησε μέσα στο σπίτι και συνεχίστηκε στον δρόμο, όταν η Υλένια βγήκε για να απομακρυνθεί και ο αδελφός της την ακολούθησε.

Η επίθεση κλιμακώθηκε, με τη νεαρή να δέχεται αρχικά γροθιές και χαστούκια στο πρόσωπο και στη συνέχεια τη φονική μαχαιριά στην πλάτη, τη στιγμή που προσπαθούσε να απομακρυνθεί. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έντονες φωνές και κραυγές.

Η Υλένια μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Ευαγγελικό Νοσοκομείο Villa Betania σε κρίσιμη κατάσταση. Το τραύμα από το μαχαίρι είχε πλήξει ζωτικά όργανα και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγο μετά τη διακομιδή της. Στην αρχική φάση της έρευνας δεν ήταν σαφές ποιος τη μετέφερε, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι στο όχημα βρισκόταν ο ίδιος της ο αδελφός.

Μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, ο Τζουζέπε Μουσέλα εξαφανίστηκε για αρκετές ώρες, πριν εμφανιστεί το ίδιο βράδυ στην Αστυνομική Διεύθυνση της Νάπολης και παραδοθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε επίσης στους αστυνομικούς ότι δεν επιθυμεί δικηγόρο και ότι «θέλει να πάει στη φυλακή», εκφράζοντας την ελπίδα να του επιβληθεί η μέγιστη δυνατή ποινή.

Οι αστυνομικές Αρχές ανασυνθέτουν τη σχέση των δύο αδελφών και τις συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα. Η Υλένια δεν είχε καταθέσει στο παρελθόν καταγγελίες για απειλές ή παρενοχλήσεις από πρώην συντρόφους, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή ενίσχυσε την κατεύθυνση της έρευνας προς το οικογενειακό περιβάλλον. Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Την έρευνα συντονίζει ο εισαγγελέας Τσίρο Καπάσο, ενώ αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από συγγενείς, φίλους και μάρτυρες. Ο δήμαρχος της Νάπολης, Γκαετάνο Μανφρέντι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών παρεμβάσεων στις υποβαθμισμένες συνοικίες, ενώ ο νομάρχης Νάπολης, Μικέλε ντι Μπάρι, χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγωδία».

Πηγές: L’Unione Sarda, NapoliToday

