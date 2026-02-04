Διατάχθηκε ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο: Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες εντοπισμού και διάσωσης τυχόν αγνοουμένων της τραγωδίας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου το βράδυ της Τρίτης (03/02), όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος συγκρούστηκε με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων.

Ένα ελικόπτερο του Λιμενικού και τρία σκάφη, «χτενίζουν» την περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν άτομα που αγνοούνται αφού παραμένει άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων στο πλοιάριο, καθώς και αντικείμενα ή στοιχεία που ενδεχομένως να βοηθήσουν τις συνθήκες που σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό και έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

Σημειώνεται πως από τους διασωθέντες έγινε γνωστό ότι όλοι είναι Αφγανοί και ένας Μαροκινός, ο οποίος ελέγχεται. Ο τελευταίος, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, εξετάζεται εάν είναι ο διακινητής, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι καταθέσεις.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από την βραδινή επιχείρηση του Λιμενικού

Νωρίτερα σήμερα, το Λιμενικό εξέδωσε ανακοίνωση για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/02) στη Χίο, όπου 15 μετανάστες έχασαν την ζωή τους.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο, με μετανάστες, να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του Λιμενικού, αντιθέτως, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.

Υπερφορτωμένο με τουλάχιστον 39 μετανάστες το φουσκωτό

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το φουσκωτό περίπου 8 μέτρων, ήταν υπερφορτωμένο με τουλάχιστον 39 μετανάστες, εκ των οποίων οι 11 ανήλικοι.

Αμέσως στήθηκε τεράστια επιχείρηση διάσωσης μέσα στη νύχτα με αποτέλεσμα να διασωθούν 24 άτομα και όλοι οι ανήλικοι. Από τους διασωθέντες έγινε γνωστό ότι όλοι είναι Αφγανοί και ένας Μαροκινός ο οποίος ελέγχεται.

Το περιστατικό έγινε 1,5 μίλι από τη Χίο, καθαρά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και επισημαίνεται ότι δεν υπήρξαν πυροβολισμοί.

Διοικητής Νοσοκομείου Χίου στο enikos.gr: «3 άτομα στη ΜΕΘ, δεν αναμένεται κάποιο εξιτήριο έως αύριο»

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών που έχουν μεταφερθεί στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, μίλησε στο enikos.gr, ο διοικητής, Χρήστος Τσιάχρης.

«Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 23 άτομα, εκ των οποίων οι 11 είναι ανήλικοι, ενώ τραυματίας είναι και μία λιμενικός» είπε αρχικά ο κ. Τσιάχρης και συνέχισε:

«Έχουμε 3 άτομα στη ΜΕΘ, υπάρχουν και κάποιοι που χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ άλλοι τραυματίες φέρουν ορθοπεδικές κακώσεις και κατάγματα».

Σε ερώτηση για το εάν επίκειται διακομιδή τραυματιών σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας, ο διοικητής του Νοσοκομείου Χίου απάντησε ότι «προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο από τους γιατρούς».

Διευκρίνισε δε, ότι «έως αύριο δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιο εξιτήριο και αυτό περισσότερο για προληπτικούς λόγους, για να παρακολουθήσουν περαιτέρω την πορεία της υγείας των νοσηλευομένων οι γιατροί».

Ο κ. Τσιάχρης είπε ότι το νοσοκομείο, έχοντας την εμπειρία παλαιότερων ετών, από το 2015 -2016, κατάφερε να αντεπεξέλθει στην έκτακτη ανάγκη που προέκυψε χθες.

«Όλο το προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, ήρθαν πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο και μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Τρέχαμε για να καλύψουμε πάνω από 25 άτομα στα Επείγοντα. Το προσωπικό υπερέβαλε εαυτόν» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάχρης.

Από την πλευρά του, ο καρδιολόγος έκανε λόγο για ένα δραματικό γεγονός. «Ταλαιπωρημένοι και δυστυχισμένοι άνθρωποι κατέληξαν έτσι. Το νοσοκομείο βίωσε μία κατάσταση πιεστική, όλοι βοήθησαν και όλοι ήταν εδώ. Τα πράγματα νομίζω πήγαν καλά» επεσήμανε, μεταξύ άλλων.

Ιατροδικαστές και νεκροτόμοι μεταβαίνουν στο νησί – Σε εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης του υπουργείου Δικαιοσύνης

Με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης για την τραγωδία ανοιχτά της Χίου

Το πρωτόκολλο έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, και προβλέπει την άμεση κινητοποίηση ειδικών κλιμακίων για την ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταβαίνει στη Χίο ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων, προκειμένου να συντονιστεί και να επιταχυνθεί το έργο της ιατροδικαστικής εξέτασης των θυμάτων.

Παράλληλα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη. Έχει επίσης υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών, έως την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης και την απόδοσή τους στους οικείους των θυμάτων.

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη τραγωδία, εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι

«Είναι ανείπωτη η θλίψη μας για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο. Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος» αναφέρει ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σε δήλωσή του.

Όπως τονίζει ο κ. Κικίλιας, «οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές – και αυτών των δύστυχων ανθρώπων και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος – που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα».

«Θέλω, προφανώς, να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου», συμπληρώνει ο υπουργός Ναυτιλίας.