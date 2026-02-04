Βαμβακίδης: Έπαθα οξεία πνευμονική εμβολή – Αν ήμουν καπνιστής ίσως να μην ήμουν εδώ

Σύνοψη από το

  • Ο Τάκης Βαμβακίδης αποκάλυψε τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε το περασμένο καλοκαίρι, όταν στις 14 Αυγούστου υπέστη οξεία πνευμονική εμβολή.
  • Η έγκαιρη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και η άμεση επέμβαση των γιατρών αποδείχθηκαν καθοριστικές για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης.
  • Ο ίδιος τόνισε ότι η ψυχραιμία του και το γεγονός ότι δεν ήταν καπνιστής έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αίσια έκβαση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «αν ήμουν καπνιστής ίσως να μην ήμουν εδώ».
Enikos Newsroom

lifestyle

Τάκης Βαμβακίδης

Ο Τάκης Βαμβακίδης, μίλησε στη Φαίη Σκορδά για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε το περασμένο καλοκαίρι και λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου, όταν παρουσίασε έντονα και ανησυχητικά συμπτώματα, γεγονός που τον οδήγησε άμεσα στο νοσοκομείο. Η έγκαιρη μεταφορά του στο «Σωτηρία», που εκείνη την ημέρα εφημέρευε και διαθέτει εξειδίκευση στα πνευμονολογικά περιστατικά, αποδείχθηκε καθοριστική.

Οι γιατροί εντόπισαν ότι είχε υποστεί οξεία πνευμονική εμβολή και προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, καταφέρνοντας να ξεπεράσει την κρίσιμη φάση. Ο ίδιος στάθηκε και στη σημασία της ψυχραιμίας του, αλλά και στο γεγονός ότι δεν καπνίζει, κάτι που –όπως είπε– πιθανότατα έπαιξε ρόλο στην έκβαση της κατάστασης.

Ανάμεσα στα συμπτώματα που αντιμετώπισε ήταν αιμόπτυση, έντονος και συνεχόμενος βήχας, καθώς και τάσεις λιποθυμίας, εικόνα που, όπως παραδέχτηκε, τον τρόμαξε ιδιαίτερα.

«Έπαθα οξεία πνευμονική εμβολή. Ήταν πολύ σοβαρό και η προβολή του θέματος ήταν ακριβής. Ήταν δύσκολα, ήμουν τυχερός, εφημέρευε το Σωτηρία και ο γιατρός μου έκανε με ταχύτητα διαστημική όσα έπρεπε να γίνουν. Το λέω σαν μήνυμα, αν ήμουν καπνιστής ίσως να μην ήμουν εδώ. Με βοήθησε ότι δεν ήμουν καπνιστής» περιέγραψε.

12:18 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

