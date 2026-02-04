Google: Επιστρέφουν στους ελληνικούς δρόμους τα οχήματα του Street View – Πώς μπορείτε να θολώσετε πρόσωπα, πινακίδες και σπίτια

  • Ξεκινά εκ νέου σε ολόκληρη τη χώρα η δραστηριότητα των οχημάτων της Google για την υπηρεσία Street View, με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα τρισδιάστατης χαρτογράφησης που θα καλύψει μεγάλες γεωγραφικές ενότητες της Ελλάδας έως τον Νοέμβριο του 2026.
  • Οι πολίτες έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους, καθώς μπορούν να ζητήσουν τη θόλωση προσώπων, πινακίδων κυκλοφορίας ή της εικόνας της κατοικίας τους.
  • Η Google οφείλει να προχωρήσει στη θόλωση εντός πέντε ημερών από την υποβολή του αιτήματος, διασφαλίζοντας ότι τα πρωτογενή δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.
Google: Επιστρέφουν στους ελληνικούς δρόμους τα οχήματα του Street View – Πώς μπορείτε να θολώσετε πρόσωπα, πινακίδες και σπίτια
Ξεκινά εκ νέου σε ολόκληρη τη χώρα η δραστηριότητα των οχημάτων της Google για την υπηρεσία Street View, καθώς η εταιρεία ανακοινώνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα τρισδιάστατης χαρτογράφησης που θα καλύψει, σε διάστημα σχεδόν δέκα μηνών, μεγάλες γεωγραφικές ενότητες της Ελλάδας.

Στόχος είναι η επικαιροποίηση του Google Maps και, συγκεκριμένα, της υπηρεσίας Street View, συνοδευόμενο από διευκρινίσεις για τα δικαιώματα των πολιτών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας

Οι πολίτες έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους κατά τη διάρκεια της χαρτογράφησης από τα οχήματα της Google.

Αν διαπιστώσουν ότι πρόσωπο, πινακίδα κυκλοφορίας ή η εικόνα της κατοικίας τους δεν έχει θολωθεί επαρκώς, μπορούν να το επισημάνουν και να ζητήσουν άμεσα τη θόλωση.

Παράλληλα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη θόλωση της οικίας τους ή ακόμη και τη διαγραφή των σχετικών δεδομένων, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη θολωθεί.

Το δικαίωμα αντίρρησης μπορεί να ασκηθεί και πριν η χαρτογραφημένη περιοχή αναρτηθεί στο Google Maps.

Σε κάθε περίπτωση, η Google οφείλει να προχωρήσει στη θόλωση μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξη της υπηρεσίας ή από την υποβολή του αιτήματος, διασφαλίζοντας ότι τα πρωτογενή δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Οι περιοχές που θα χαρτογραφηθούν

Τα οχήματα θα κινηθούν σε εκτεταμένες γεωγραφικές ζώνες σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας:

  • την Αττική
  • την Κρήτη
  • την Ήπειρο
  • τη Δυτική Μακεδονία
  • τη Μακεδονία
  • τη Θράκη
  • την Πελοπόννησο
  • τη Δυτική Ελλάδα
  • τη Θεσσαλία
  • τη Στερεά Ελλάδα
  • το Ιόνιο
  • το Αιγαίο

Η τρισδιάστατη χαρτογράφηση θα πραγματοποιηθεί από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις 24 Νοεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση της Google

H εταιρεία Google LLC ανακοινώνει ότι, κατά το διάστημα από τις 5 Φεβρουαρίου 2026 έως τις 24 Νοεμβρίου 2026, θα προβεί σε τρισδιάστατη χαρτογράφηση των περιοχών της Αττικής, της Κρήτης, της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου, του Αιγαίου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, με οχήματα και εξοπλισμό που θα φέρουν την ειδική σήμανση “Google Street View”.

Ο σκοπός της χαρτογράφησης είναι η ανανέωση της υπηρεσίας Google Maps, συμπεριλαμβανομένου του Street View. Τα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων θα είναι θολωμένα, ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση, πριν την ανάρτηση της χαρτογραφημένης περιοχής στην ιστοσελίδα της Google, google.com/maps.

Το υποκείμενο των δεδομένων ή οποιοσδήποτε τρίτος, μπορεί να επισημάνει τη μη θόλωση ή τη μη επαρκή θόλωση οποιουδήποτε ατόμου ή πινακίδας κυκλοφορίας. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, επίσης, να ζητήσει τη θόλωση της εικόνας της οικίας του.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει, εφόσον τα δεδομένα δεν έχουν ήδη θολώσει, το δικαίωμα αντίρρησης και μπορεί να ζητήσει την αφαίρεσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Βάσει των παραπάνω, τα δεδομένα είτε θολώνουν είτε διαγράφονται.

Το δικαίωμα αντίρρησης μπορεί, επίσης, να ασκηθεί πριν η χαρτογραφημένη περιοχή αναρτηθεί στον ιστότοπο, εκτός εάν τα δεδομένα έχουν ήδη θολώσει.

Η θόλωση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξη της υπηρεσίας ή, εάν η υποβολή του αιτήματος γίνει μετά την έναρξη της υπηρεσίας, μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή του.

Τα πρωτογενή δεδομένα δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Google στην ιστοσελίδα https://policies.google.com/privacy.

 

