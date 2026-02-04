Νέα Υόρκη: Πατέρας κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον γιο του σε καταφύγιο αστέγων – Σε κρίσιμη κατάσταση ο 2χρονος

Σοκ προκαλεί υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου στη Νέα Υόρκη, καθώς ένας πατέρας κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια τον δίχρονο γιο του μέσα σε καταφύγιο αστέγων στο Κουίνς, με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, ο 30χρονος Ντέιβον Μόρισον συνελήφθη την Τρίτη και του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για επίθεση, μετά την καταγγελία για σοβαρή κακοποίηση του μικρού παιδιού.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο Μόρισον φέρεται να ξυλοκόπησε τον γιο του αργά το βράδυ της Παρασκευής, μέσα σε καταφύγιο αστέγων στο Κουίνς. Το επόμενο πρωί, αποχώρησε από το κατάλυμα σπρώχνοντας το βαριά τραυματισμένο παιδί μέσα σε καρότσι και κατευθύνθηκε στο Μανχάταν.

Το παιδί δεν έλαβε άμεσα ιατρική φροντίδα. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν μόνο μετά από κλήση στο 911 λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το αγοράκι με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι στην περιοχή του East Harlem, κοντά στη διασταύρωση της 102ης Οδού με την Third Avenue.

Ασθενοφόρο μετέφερε εσπευσμένα το παιδί στο νοσοκομείο Weill Cornell Medical Center, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η μητέρα του παιδιού, σε ανάρτησή της στο Instagram, ανέφερε ότι ο γιος της «δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας». Δημοσίευσε μάλιστα φωτογραφία του μικρού, ο οποίος εμφανίζεται αναίσθητος στο νοσοκομειακό κρεβάτι, με δεκάδες ράμματα στο κεφάλι και επίδεσμο που φέρει την ένδειξη «No Bone».

Σε νεότερη ανάρτησή της στο Facebook, η ίδια αποκάλυψε ότι οι γιατροί εκφράζουν φόβους πως το παιδί ενδέχεται να μην μπορέσει να αναπτυχθεί νοητικά λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων.

«Προσπαθώ να προσευχηθώ και να σταθώ όρθια. Σε παρακαλώ Θεέ μου, βοήθησε το μωρό μου. Μόλις είχε αρχίσει να λέει τις πρώτες του λέξεις και να με φωνάζει “μαμά”. Ήταν τέλειος, τόσο έξυπνος», έγραψε.

Ο Ντέιβον Μόρισον συνελήφθη στο Κουίνς το βράδυ της Τρίτης. Καθώς οδηγούνταν εκτός αστυνομικού τμήματος, εμφανίστηκε ανέκφραστος και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Οι αρχές διερευνούν ακόμη τι ακριβώς συνέβη στο διάστημα από το βράδυ της Παρασκευής έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, καθώς παραμένει ασαφές πού βρισκόταν ο πατέρας και πώς κρατούσε το παιδί ενώ ήταν ήδη βαριά τραυματισμένο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή και αποτροπιασμό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

