Τραμπ: Αποκαλύπτει τη μακέτα της νέας Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου και του «μεγαλοπρεπούς» ballroom των 300 εκατ. δολαρίων

Νέα μακέτα του σχεδιαζόμενου «μεγάλου και λαμπρού» ballroom στον Λευκό Οίκο, παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενός έργου που, όπως ανέφερε, θα κοστίσει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια και θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο της «υπέροχης νέας Ανατολικής Πτέρυγας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε τη νέα απεικόνιση στον λογαριασμό του στο Truth Social, δείχνοντας πώς θα μοιάζει το τελικό έργο από την οπτική του Κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών, ακριβώς απέναντι από τον Λευκό Οίκο. Στο μήνυμά του χαρακτήρισε την υπάρχουσα Ανατολική Πτέρυγα «πολύ μικρή και ετοιμόρροπη», σημειώνοντας ότι έχει ανακατασκευαστεί πολλές φορές στο παρελθόν και πλέον θα αντικατασταθεί από μια «μεγαλοπρεπή νέα Ανατολική Πτέρυγα», με κεντρικό άξονα μια αίθουσα δεξιώσεων που, όπως είπε, «ζητείται από προέδρους εδώ και πάνω από 150 χρόνια».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο νέος αυτός χώρος «θα υπηρετεί τη χώρα για αιώνες στο μέλλον». Η μακέτα αποτυπώνει λεπτομέρειες όπως έναν εξωτερικό τοίχο σχεδιασμένο να μιμείται τη βόρεια πρόσοψη του Λευκού Οίκου, ώστε το νέο κτίσμα να εντάσσεται αισθητικά στο ιστορικό συγκρότημα.

Η κυβέρνηση Τραμπ δίνει σταδιακά στη δημοσιότητα πληροφορίες για το φιλόδοξο αυτό σχέδιο, την ώρα που προκαλεί έντονες αντιδράσεις, ιδίως από φιλελεύθερους κύκλους, λόγω της κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας. Τον Ιανουάριο, ο αρχιτέκτονας του έργου, Σάλομ Μπαράνες, αποκάλυψε περισσότερα στοιχεία για τον σχεδιασμό, ενόψει της παρουσίασης των σχεδίων στην Εθνική Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασμού (NCPC) και στην Επιτροπή Καλών Τεχνών.

Τα τρέχοντα σχέδια προβλέπουν την ανοικοδόμηση της Ανατολικής Κιονοστοιχίας, η οποία κατεδαφίστηκε μαζί με την Ανατολική Πτέρυγα, ως διώροφο κτίσμα αντί για τη μονόροφη κατασκευή που υπήρχε αρχικά. Η νέα διάταξη θα επιτρέπει στους επισκέπτες να εισέρχονται στο ballroom μέσω της ιστορικής Ανατολικής Αίθουσας, στο κεντρικό κτίριο του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, η δημιουργία διώροφης κιονοστοιχίας στην Ανατολική Πτέρυγα θεωρείται ότι θα διαταράξει τη συμμετρία του Λευκού Οίκου. Για τον λόγο αυτό, ο αρχιτέκτονας αποκάλυψε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο προσθήκης μιας μονόροφης επέκτασης στη Δυτική Πτέρυγα, ώστε να αποκατασταθεί η αρχιτεκτονική ισορροπία. Η υφιστάμενη Δυτική Κιονοστοιχία, μονόροφη, στεγάζει σήμερα την αίθουσα ενημέρωσης των δημοσιογράφων και τα γραφεία του Τύπου.

Ο Μπαράνες διευκρίνισε πάντως ότι οποιαδήποτε επέκταση στη Δυτική Πτέρυγα θα περιοριστεί μόνο στην κιονοστοιχία και δεν θα περιλαμβάνει διώροφες κατασκευές, όπως ένα νέο Οβάλ Γραφείο.

Το έργο έχει προκαλέσει αντιδράσεις και για έναν ακόμη λόγο: αρχικά δεν είχε γίνει σαφές ότι η Ανατολική Πτέρυγα θα κατεδαφιζόταν πλήρως. Η συγκεκριμένη πτέρυγα χρονολογούνταν από το 1902, αν και είχε ανακατασκευαστεί το 1942 επί Φραγκλίνου Ρούζβελτ, εν μέρει για να καλύψει την ύπαρξη υπόγειου καταφυγίου.

Ερωτήματα έχουν επίσης εγερθεί επειδή το κόστος του ballroom καλύπτεται εξ ολοκλήρου από δωρητές, ανάμεσά τους εταιρείες που έχουν συναλλαγές με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Μάλιστα, ομάδες διαμαρτυρίας, όπως η οργάνωση Common Cause, συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της NCPC με πανό που έγραφαν «η διαφθορά δεν φαινόταν ποτέ τόσο κακόγουστη».

Παρά τις αντιδράσεις, η παρουσίαση του σχεδίου προχώρησε χωρίς διακοπές. Ο πρόεδρος της NCPC, Γουίλ Σαρφ, που έχει οριστεί από τον Τραμπ, υποστήριξε ότι η επιτροπή δεν είχε αρμοδιότητα στις κατεδαφίσεις, γεγονός που επέτρεψε να ξεκινήσουν τα έργα χωρίς προηγούμενη έγκριση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του Λευκού Οίκου είναι να επισπευσθεί η κατασκευή, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί έως το 2028, την τελευταία πλήρη χρονιά της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σαρφ μάλιστα υποστήριξε ότι χωρίς το νέο ballroom, επίσημες επισκέψεις, όπως ενδεχόμενη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου, θα κατέληγαν να φιλοξενούνται «σε σκηνές με χημικές τουαλέτες στον Νότιο Κήπο», κάτι που, όπως είπε, «δεν αρμόζει στις Ηνωμένες Πολιτείες».