Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη τραγωδία, εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι

Σύνοψη από το

  • Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξέφρασε την «ανείπωτη θλίψη» του για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στο ναυάγιο της Χίου, με τη σκέψη του να είναι στους τραυματίες μετανάστες και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.
  • Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε τους σύγχρονους λαθρέμπορους ως «εχθρούς της χώρας», τονίζοντας ότι «η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα».
  • Διαβεβαίωσε ότι «η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό» και ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση και το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κικίλιας

«Είναι ανείπωτη η θλίψη μας για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο. Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος» αναφέρει ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σε δήλωσή του.

Όπως τονίζει ο κ. Κικίλιας,  «οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε  θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές – και αυτών των δύστυχων ανθρώπων και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος – που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα».

«Θέλω, προφανώς, να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό.  Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου», συμπληρώνει ο υπουργός Ναυτιλίας.

 

 

11:33 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ανδρουλάκης: Ο κ. Μητσοτάκης υπονόμευσε τους θεσμούς και επί ημερών του οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με την ακρίβεια και μισθούς από τους μικρότερους στην Ευρώπη»

Στη συνέντευξη του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο...
10:37 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Λατινοπούλου: Τι είμαστε, σταθμός Λαρίσης να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει; – Έχω ζητήσει θανατική ποινή για τους λαθροδιακινητές

«Όποιος εισβάλλει παράνομα σε μια χώρα, είναι λαθρομετανάστης» τόνισε η πρόεδρος της «Φωνής Λο...
10:25 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Πλεύρης για την τραγωδία στη Χίο: Καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δίνουμε απέναντι στους δολοφόνους-διακινητές παρανόμων μεταναστών

Στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου αναφέρθηκε ο υπουργό...
10:10 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Μηταράκης: Θλίψη για την τραγωδία στη Χίο – Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές και την παράνομη μετανάστευση

Ανάρτηση έκανε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης...
