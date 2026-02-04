«Επώδυνες στιγμές στον γάμο μου» – Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς για τον Μπιλ Γκέιτς στα αρχεία Επστάιν

Η δισεκατομμυριούχος Μελίντα Φρεντς Γκέιτς δήλωσε ότι η εμφάνιση του ονόματος του πρώην συζύγου της, Μπιλ Γκέιτς, στα νέα έγγραφα που σχετίζονται με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Επστάιν, αναμόχλευσε «πολύ επώδυνες στιγμές» από τον γάμο τους.

Σε συνέντευξή της στο podcast Wild Card του NPR, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς μίλησε για «βαθιά λύπη» αναφορικά με τις αποκαλύψεις και σημείωσε ότι όσοι κατονομάζονται στα έγγραφα «οφείλουν να δώσουν απαντήσεις». «Είμαι τόσο ανακουφισμένη που έχω απομακρυνθεί από όλη αυτή τη λάσπη», είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι το ζευγάρι χώρισε το 2021, έπειτα από 27 χρόνια γάμου.

Η ίδια διευκρίνισε πως κάθε φορά που επανέρχονται λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση Επστάιν «είναι προσωπικά δύσκολο», καθώς «φέρνουν πίσω μνήμες από πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές στον γάμο μου». Και πρόσθεσε: «Όποια ερωτήματα παραμένουν —και δεν μπορώ καν να γνωρίζω το σύνολο των γεγονότων— αφορούν εκείνους που εμπλέκονται. Εκείνοι, ακόμη και ο πρώην σύζυγός μου, πρέπει να απαντήσουν. Όχι εγώ».

Τα νέα σχόλια της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς έρχονται μετά τη δημοσιοποίηση, την προηγούμενη εβδομάδα, περισσότερων από τριών εκατομμυρίων εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Το υλικό φωτίζει πτυχές του εκτεταμένου δικτύου επαφών του Επστάιν με διασημότητες, επιχειρηματίες και πολιτικούς, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για προσέλκυση ανήλικης σε σεξουαλικές πράξεις.

Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνεται ισχυρισμός του Επστάιν ότι ο Μπιλ Γκέιτς είχε προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Ο ισχυρισμός αυτός έχει χαρακτηριστεί «απολύτως παράλογος» από τον ίδιο τον Γκέιτς και τους εκπροσώπους του. Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του συνιδρυτή της Microsoft ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προέρχονται από «έναν αποδεδειγμένα δυσαρεστημένο και αναξιόπιστο ψεύτη» και είναι «εντελώς ψευδείς». Το BBC επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του Γκέιτς αναφορικά με τις δηλώσεις της πρώην συζύγου του.

Σημειώνεται ότι ο Μπιλ Γκέιτς δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παρανομία από τα θύματα του Επστάιν και η αναφορά του ονόματός του στα έγγραφα δεν συνεπάγεται από μόνη της εγκληματική δραστηριότητα. Ο ίδιος, ωστόσο, έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι είχε επαφές με τον Επστάιν, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για «λίγα δείπνα» με αντικείμενο συζήτησης ένα φιλανθρωπικό εγχείρημα που δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2013, τα οποία φαίνεται να έχουν συνταχθεί από τον Επστάιν, περιλαμβάνονται επίσης στο υλικό. Και τα δύο εστάλησαν από και προς τον ίδιο λογαριασμό email του Επστάιν, δεν φέρουν υπογραφή και δεν είναι σαφές αν εστάλησαν ποτέ στον Γκέιτς. Το ένα εμφανίζεται ως επιστολή «παραίτησης» από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς και αναφέρεται στην προμήθεια φαρμάκων για τον Γκέιτς «λόγω συνεπειών από σεξουαλικές επαφές». Το δεύτερο περιλαμβάνει πρόσθετους ισχυρισμούς περί απόπειρας συγκάλυψης υποτιθέμενης μόλυνσης.

Αντιδρώντας στις τελευταίες αποκαλύψεις, εκπρόσωπος του Γκέιτς υποστήριξε ότι «το μόνο που αποδεικνύουν τα έγγραφα είναι η ενόχληση του Επστάιν που δεν είχε συνεχή σχέση με τον Γκέιτς και τα όρια στα οποία ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να παγιδεύσει και να δυσφημήσει».

Ο Τζέφρι Επστάιν πέθανε το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης, ενώ περίμενε να δικαστεί για υπόθεση σεξουαλικής εμπορίας. Οι νέες αποκαλύψεις επαναφέρουν στο προσκήνιο όχι μόνο τις προσωπικές διαστάσεις της υπόθεσης, αλλά και τα ερωτήματα γύρω από τις σχέσεις ισχυρών προσώπων με έναν από τους πιο διαβόητους κακοποιούς των τελευταίων δεκαετιών.

