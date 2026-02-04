Στεφανία Γουλιώτη: «Με πήρε πραγματικά το ποτάμι και αγχώθηκα ότι κάτι μπορεί να συμβεί»

Η Στεφανία Γουλιώτη βρέθηκε στην avant premiere της μίνι σειράς «Αύριο».

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως σε σκηνές που γυρίστηκαν στο ποτάμι ένιωσε πραγματικό φόβο, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονες συνθήκες της φύσης, παρά την παρουσία ειδικών διασωστών. Όπως εξήγησε, την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων υπήρξαν δυσκολίες με τον εξοπλισμό, με αποτέλεσμα το κρύο να γίνεται ακόμα πιο έντονο.

«Με πήρε πραγματικά το ποτάμι και αγχώθηκα ότι κάτι μπορεί να συμβεί», ανέφερε, περιγράφοντας μία από τις πιο απαιτητικές στιγμές της εμπειρίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση που ανέπτυξε με τον ρόλο της Μαριάν, λέγοντας πως ένιωσε μια σχεδόν επικίνδυνη ταύτιση. Όπως αποκάλυψε, ο χαρακτήρας γράφτηκε σχεδόν πάνω της, καθώς ο ψυχικός κόσμος της ηρωίδας μοιάζει πολύ με τον δικό της.

Κλείνοντας, η Στεφανία Γουλιώτη σημείωσε πως στη ζωή της η επαφή με τη φύση αποτελεί βασικό τρόπο εκτόνωσης και εσωτερικής ισορροπίας.