Σαβάνα Γκάθρι: Αναφορές για σημείωμα με λύτρα εκατομμυρίων σε Bitcoin – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Η εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας της εκπομπής «Today», Σαβάνα Γκάθρι, έχει συγκλονίσει την κοινότητα του Τουσόν, στην Αριζόνα, ενώ οι αρχές εντείνουν τις έρευνες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στην υπόθεση της εξαφάνισης της Νάνσι Γκάθρι και δήλωσε την Τρίτη ότι σκοπεύει να καλέσει τη δημοσιογράφο κόρη της.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, χαρακτήρισε την εξαφάνιση «τρομερή».

«Θα την καλέσω αργότερα. Νομίζω ότι είναι ένα τρομερό πράγμα», είπε ο Τραμπ. «Πάντα τα πήγαινα πολύ καλά με τη Σαβάνα».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεν θα είχε αντίρρηση να διατεθούν πρόσθετοι ομοσπονδιακοί πόροι για την έρευνα στην Αριζόνα.

«Πολύ ασυνήθιστη κατάσταση, αλλά θα το ανακαλύψουμε», πρόσθεσε.

Απαγωγή

Οι αρχές στην κομητεία Πίμα και το FBI πιστεύουν ότι η 84χρονη γυναίκα έχει απαχθεί βάσει των στοιχείων που βρέθηκαν στο σπίτι της στην περιοχή του Τουσόν. Η αστυνομία δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει πως η Γκάθρι απήχθη «πιθανώς μέσα στη νύχτα».

Άτομο που μίλησε στο Associated Press δήλωσε ότι οι ερευνητές βρήκαν συγκεκριμένα στοιχεία στο σπίτι που δείχνουν ότι υπήρξε απαγωγή τη νύχτα. Πολλά προσωπικά αντικείμενα της Γκάθρι, όπως το κινητό της, το πορτοφόλι και το αυτοκίνητό της, βρίσκονταν ακόμη εκεί μετά την εξαφάνισή της.

Οι ερευνητές εξετάζουν βίντεο από κάμερες παρακολούθησης γειτονικών σπιτιών και αναλύουν δεδομένα από πύργους κινητής τηλεφωνίας. Η αστυνομία εξετάζει επίσης πληροφορίες από κάμερες πινακίδων στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το κίνητρο παραμένει άγνωστο.

Σημείωμα για λύτρα σε Bitcoin

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι υπήρχαν αναφορές για πιθανά σημειώματα με λύτρα που κυκλοφορούσαν, αλλά δεν επιβεβαίωσε δημόσια την εγκυρότητα των πηγών ή των απαιτήσεων

Η θυγατρική του δικτύου KOLD στο Τουσόν ήταν ένα από τα μέσα ενημέρωσης που έλαβαν μέσω email μια φερόμενη σημείωση λύτρων. Το έγγραφο προωθήθηκε στους ερευνητές.

«Λαμβάνουμε όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία πολύ σοβαρά», είπε ο Νάνος. «Οτιδήποτε έρχεται πηγαίνει απευθείας στους ντετέκτιβ μας που συντονίζονται με το FBI».

Το σημείωμα, που στάλθηκε στο TMZ το πρωί της Τρίτης, απαιτεί ένα συγκεκριμένο μεγάλο ποσό σε Bitcoin. Σύμφωνα με την tabloid ιστοσελίδα, το ποσό φτάνει σε εκατομμύρια, και το σημείωμα ζητεί τα κρυπτονομίσματα να σταλούν σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση Bitcoin.

Το TMZ επιβεβαίωσε ότι η διεύθυνση Bitcoin είναι πραγματική. Η φερόμενη απαίτηση λύτρων συνοδεύεται επίσης από προθεσμία και περιλαμβάνει ένα στοιχείο απειλής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη τελευταία φορά το Σάββατο το βράδυ και δηλώθηκε αγνοούμενη την επόμενη ημέρα. Ο Νάνος δήλωσε ότι η γυναίκα έχει περιορισμένη κινητικότητα και χρειάζεται καθημερινά κρίσιμα φάρμακα.

«Φέρτε τη στο σπίτι»

Η Σαβάνα Γκάθρι, που μεγάλωσε στην περιοχή του Τουσόν, παρακάλεσε το κοινό να προσευχηθεί για την ασφαλή επιστροφή της μητέρας της.

Έγραψε στο Instagram: «Πιστεύουμε στην προσευχή. Πιστεύουμε σε φωνές που υψώνονται ενωμένες, με αγάπη, με ελπίδα. πιστεύουμε στην καλοσύνη. Πιστεύουμε στην ανθρωπότητα. Πάνω απ’ όλα, πιστεύουμε σε Εκείνον. Ευχαριστούμε που υψώνετε τις προσευχές σας μαζί με τις δικές μας για την αγαπημένη μας μητέρα, την πολυαγαπημένη μας Νάνσι, μια γυναίκα καλή και πιστή. Υψώστε τις προσευχές σας μαζί μας και πιστέψτε μαζί μας ότι θα ανασηκωθεί από αυτές αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε εσάς. “Θα διατηρήσει σε τέλεια ειρήνη εκείνους των οποίων η καρδιά είναι σταθερή, εμπιστευόμενοι τον Κύριο.” ένα εδάφιο από τον Ησαΐα για πάντα για όλους μας. Φέρτε τη στο σπίτι».

Η Σαβάνα Γκάθρι, συμπαρουσιάστρια στην εκπομπή «Today» του NBC, δεν θα παρουσιάσει πλέον την κάλυψη της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, σύμφωνα με το NBC News.