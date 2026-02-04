Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 26χρονος κατηγορείται ότι βίασε 16χρονο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και τραβούσε βίντεο

  • Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Ένας 26χρονος Παλαιστίνιος κατηγορείται ότι βίασε 16χρονο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, βιντεοσκοπώντας παράλληλα τις πράξεις.
  • Η καταγγελία αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από επικοινωνία μέσω εφαρμογής γνωριμιών, ενώ ήταν η δεύτερη συνάντηση μεταξύ τους. Ο ανήλικος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχικά νοσήματα.
  • Ο 26χρονος συνελήφθη για απείθεια και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση, πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ανήλικος

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται να έζησε στα χέρια ενός 26χρονου Παλαιστίνιου, ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία, τον οδήγησε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και τον βίασε.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του 26χρονου, προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο συλληφθείς, κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2025, έπειτα από επικοινωνία με ανήλικο άτομο μέσω εφαρμογής γνωριμιών, συναντήθηκε μαζί του και, αφού το οδήγησε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης, ενήργησε σε βάρος του γενετήσιες πράξεις, βιντεοσκοπώντας τες παράλληλα με κινητό τηλέφωνο, χωρίς τη συναίνεση του ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, επρόκειτο για τη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του 26χρονου και του ανήλικου (16 ετών σήμερα), η οποία έγινε στις 16 Οκτωβρίου του 2025. Στην εν λόγω συνάντηση, ο 26χρονος πήγε με τον ανήλικο σε sex shop και στη συνέχεια μετέβησαν στο επίμαχο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος αντιμετωπίζει ψυχικά νοσήματα.

Κατά τον εντοπισμό του 26χρονου χθες, επιχειρήθηκε να γίνει έρευνα σε οικία όπου είχε δηλώσει ότι διαμένει, παρουσία διερμηνέα και εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, πλην όμως διαπιστώθηκε ότι ο τόπος διαμονής είχε αλλάξει, με τον ίδιο να αρνείται να δηλώσει τη νέα διεύθυνση κατοικίας, οπότε και συνελήφθη για απείθεια.

Σε βάρος του φερόμενου ως δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, της πορνογραφίας ανηλίκων, της παράβασης του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και της απείθειας σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

