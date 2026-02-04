Κατέστρεψε κατά λάθος έναν γάμο – «Ήρθε μια γυναίκα στην τράπεζα και με ρώτησε γιατί εξαφανίζονται τα λεφτά απ’ τον λογαριασμό της»

  • Η TikToker Krista, ως ταμίας σε τράπεζα, κατέστρεψε κατά λάθος έναν γάμο, αποκαλύπτοντας τις κρυφές δαπάνες ενός συζύγου σε πλατφόρμα ενηλίκων στη σύζυγό του.
  • Όταν η σύζυγος ζήτησε εκτύπωση συναλλαγών λόγω εξαφανιζόμενων χρημάτων, η Krista αποκάλυψε πολλές χρεώσεις από το OnlyFans, πιστεύοντας αρχικά ότι σχετίζονταν με τον αθλητισμό. Η γυναίκα «κατάλαβε αμέσως τι ήταν και έγινε έξαλλη», βλέποντας τις συναλλαγές από την κάρτα του συζύγου της.
  • Πολλοί χρήστες του TikTok μοιράστηκαν παρόμοιες εμπειρίες στα σχόλια, δείχνοντας ότι τέτοιες καταστάσεις αποκάλυψης απρόσμενων εξόδων πελατών από τραπεζικούς λογαριασμούς δεν είναι καθόλου σπάνιες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

H TikToker Krista (@kristasoard) δούλευε ως ταμίας σε τράπεζα πριν από έξι χρόνια, όταν και ακούσια, κατέστρεψε τον γάμο ενός ζευγαριού. Ένα συνηθισμένο απόγευμα, ένα παντρεμένο ζευγάρι μπήκε στην τράπεζα και η γυναίκα εξέφρασε ανησυχία για τα οικονομικά τους.

Ανακάλυψε την απιστία του συζύγου της από ένα μήνυμα – «Μου είπε πως δεν είναι πλέον ερωτευμένος μαζί μου»

Εξήγησε ότι τα χρήματα φαίνονταν να εξαφανίζονται από τον λογαριασμό τους και δεν ήξερε πού πήγαιναν όλα αυτά.

Δεν είχαν την εφαρμογή της τράπεζας για να δουν ποιες συναλλαγές πραγματοποιούνταν, οπότε η γυναίκα ήθελε να πάρει μία εκτύπωση για να δει πού πήγαιναν τα χρήματα τους.

Ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του με τον πρώην της και ζήτησε διαζύγιο – «Δεν σκοπεύω να την βοηθήσω οικονομικά»

“Ο άνδρας με κοίταζε έξαλλος”

Έτσι, η Krista άνοιξε τον λογαριασμό τους και τον εξέτασε, αμέσως παρατηρώντας ένα μοτίβο στις συναλλαγές.

Προσπαθώντας να το καταλάβει, τους ρώτησε αν ασχολούνταν με στοιχήματα στον αθλητισμό, αλλά εκείνοι απάντησαν αρνητικά.

Αποκάλυψε την απιστία του άνδρα της από τη μπουγάδα – «Με κατηγόρησε ότι φταίω εγώ γιατί έχω αλλάξει»

Η Krista αποκάλυψε ότι υπήρχαν πολλές χρεώσεις από το OnlyFans, ένα σάιτ που εκείνη πίστευε ότι είχε σχέση με τον αθλητισμό.

Αλλά, φυσικά, η γυναίκα κατάλαβε αμέσως τι ήταν και έγινε έξαλλη. Υπήρχαν αρκετές συναλλαγές των 25 ευρώ εδώ και 10 εκεί. Η γυναίκα ρώτησε αν οι αγορές έγιναν με χρεωστική κάρτα. Η Krista αποκάλυψε τα τελευταία τέσσερα ψηφία της κάρτας και αποδείχτηκε ότι ήταν η χρεωστική κάρτα του συζύγου της.

Όλη την ώρα, εκείνος την κοιτούσε έξαλλος, προφανώς εκνευρισμένος που η Krista είχε αποκαλύψει τα μυστικά του έξοδα. Απομακρύνθηκαν λίγο, μαλώνοντας μεταξύ τους, ενώ η γυναίκα κοιτούσε τις συναλλαγές.

Ευχαρίστησε την Krista για τη βοήθεια της και το ζευγάρι συνέχισε τον δρόμο του. Μετά, οι συνάδελφοί της τη ρώτησαν τι είχε συμβεί, και εκείνη τους εξήγησε.

“Αρκετά συνηθισμένη περίπτωση”

Πολλοί χρήστες του TikTok μοιράστηκαν παρόμοιες εμπειρίες στην ενότητα σχολίων, δείχνοντας ότι τέτοιες καταστάσεις δεν είναι καθόλου σπάνιες.

«Μια τέτοια περίπτωση έτυχε και σ’ εμένα όταν ήμουν 20 χρονών υπάλληλος, αλλά εκείνοι ήταν στα εβδομήντα», σχολίασε ένας χρήστης.

«Πρώην ταμίας! Ένας ηλικιωμένος κύριος έρχεται και μου λέει ότι έδωσε την κάρτα του στον ανιψιό του για μια εβδομάδα ενώ εκείνος ήταν εκτός πόλης. Μερικές εβδομάδες μετά, έρχεται να αμφισβητήσει τις χρεώσεις. Πηγαίνουμε στο γραφείο μου, καλούμε με την πόρτα ανοιχτή, η αίθουσα γεμάτη πελάτες, ανοιχτό το ηχείο, και είναι μια γραμμή για ενήλικες. Με έκανε τελείως ρεζίλι!» είπε άλλος χρήστης.

«Δούλευα ως ταμίας και το ποσό των χρεώσεων που έβλεπα στους λογαριασμούς πελατών για το OnlyFans ήταν αστρονομικό. Μαζί με τις χρεώσεις για υπερβολικές αναλήψεις για το OnlyFans. Ήταν τρελό», πρόσθεσε ένας τρίτος.

«Η πρώτη μου εμπειρία με το OnlyFans ως τραπεζίτης ήταν όταν μου είπε ένας πελάτης ότι ήταν το fan club των Chicago Bears. Στην κυριολεξία δεν είχα ιδέα», σχολίασε κάποιος άλλος.

Αυτό δείχνει ότι ο τραπεζικός σας λογαριασμός μπορεί να αποκαλύψει πολύ περισσότερα από ό,τι περιμένετε, οπότε να είστε προσεκτικοί με το τι ξοδεύετε!

