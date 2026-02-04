Ρουμανία: Στην Ελλάδα ενδέχεται να επιστρέψει ο τρίτος τραυματίας από το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνοψη από το

  • Ενδέχεται να επιστρέψει σήμερα (04/02) στην Ελλάδα ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ, που σημειώθηκε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.
  • Σύμφωνα με την ελληνική πρεσβεία, ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν πως ενδεχομένως σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και έχει ήδη υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρουμανία: Στην Ελλάδα ενδέχεται να επιστρέψει ο τρίτος τραυματίας από το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Στην Ελλάδα, ενδέχεται να επιστρέψει σήμερα (4/2) ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ, που σημειώθηκε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Όπως μεταδίδει το Mega, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία, ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν πως ενδεχομένως σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά θα γίνει υπό αυτή την προϋπόθεση, ώστε να μην καταπονηθεί. Ακόμη, έχει ήδη υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΥ: Σχεδόν 4 στους 10 καρκίνους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: 14 συστάσεις για την πρόληψη του καρκίνου

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Αυγά: Αυτές είναι οι προβλέψεις για τις τιμές- Πόσο επηρεάζεται η επάρκεια από τη γρίπη των πτηνών

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
09:35 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Αθηνών-Κορίνθου: Άνδρας εντοπίστηκε πεσμένος στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές το πρωί της Τετάρτης (04/02), καθώς ένας άνδρας εντοπίστ...
09:22 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη Χίο: Υπερφορτωμένο με τουλάχιστον 39 μετανάστες το φουσκωτό – Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί

Την ώρα που συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων μετά τ...
09:07 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Χίος: Τα νεότερα για την υγεία των τραυματιών που νοσηλεύονται – Δύο έγκυες έχασαν τα έμβρυά τους

Τα νεότερα για την υγεία των 26 τραυματιών που έχουν μεταφερθεί στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου...
08:42 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Δήμαρχος Οινουσσών στον Realfm 97,8: «Είναι τραγικό συμβάν – Υπήρξε απόπειρα αποβίβασης μεταναστών στη Χίο»

Για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετά το σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε σκάφος του Λ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα