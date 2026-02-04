Ρουμανία: Στην Ελλάδα ενδέχεται να επιστρέψει ο τρίτος τραυματίας από το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Στην Ελλάδα, ενδέχεται να επιστρέψει σήμερα (4/2) ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ, που σημειώθηκε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Όπως μεταδίδει το Mega, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία, ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν πως ενδεχομένως σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά θα γίνει υπό αυτή την προϋπόθεση, ώστε να μην καταπονηθεί. Ακόμη, έχει ήδη υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.