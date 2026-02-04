Αυγά: Αυτές είναι οι προβλέψεις για τις τιμές- Πόσο επηρεάζεται η επάρκεια από τη γρίπη των πτηνών

  • Δεν αναμένεται να αυξηθούν το προσεχές διάστημα οι τιμές λιανικής στα αυγά τόσο στα σούπερ μάρκετ όσο και στις λαϊκές αγορές παρά την τεράστια πίεση που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω έλλειψης του εξαιτίας της ασθένειας των πτηνών.
  • Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έντονο πρόβλημα επάρκειας αυγών στην Ελλάδα, καθώς η χώρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα από την γρίπη των πτηνών.
  • Πιο ξεκάθαρη εικόνα για την επάρκεια και τις πιθανές μεταβολές στις τιμές των αυγών αναμένεται τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.
Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

αυγά
Φωτογραφία: Unsplash.com

Δεν αναμένεται να αυξηθούν σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα το προσεχές διάστημα οι τιμές λιανικής στα αυγά τόσο στα σούπερ μάρκετ όσο και στις λαϊκές αγορές παρά την τεράστια πίεση που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω έλλειψης του εξαιτίας της ασθένειας των πτηνών.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αυγού και Προϊόντων Αυγού (ΕΔΟΑΠΑ), Γιάννης Λιάρος μιλώντας στο enikonomia.gr «η πρόθεση των παραγωγών του κλάδου δεν είναι να αυξηθούν οι τιμές στο αυγό. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον αυγοπαραγωγικό κλάδο ότι οι αυξήσεις των τιμών οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης και αυτό δεν συμφέρει κανέναν. Υπάρχει ένας κίνδυνος αυξήσεων αλλά δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει αυτό. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα αυξηθούν οι τιμές στα αυγά τόσο στα σούπερ μάρκετ όσο και στις λαϊκές αγορές».

Όσον αφορά στο εάν υπάρχει επάρκεια στα αυγά, ο κ. Λιάρος ξεκαθαρίζει πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έντονο πρόβλημα καθώς δεν έχουμε πρόβλημα από την γρίπη των πτηνών. Και προσθέτει πως τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου θα ξέρουμε τουλάχιστον τι θα γίνει σε επίπεδο επάρκειας αυγών και εάν θα υπάρξει κάποια μεταβολή στις τιμές.

«Θα έχουν μπει οι παραγγελίες εισαγωγών, θα έχουν μπει οι παραγωγές μπροστά και θα ξέρουμε που οδεύουμε. Θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Η τιμή του αυγού  θα αυξηθεί κατακόρυφα μόνο εάν υπάρξει δραματική έλλειψη. Και δεν βλέπω μπροστά μου τον λόγο που θα φέρει τόσο δραματική έλλειψη. Η προετοιμασία και η εικόνα δεν μας κάνει τόσο ανήσυχους .Το βλέπουμε και το παρακολουθούμε».

Ωστόσο δεν υπάρχει επάρκεια σε ένα ποσοστό της τάξεως του 30% στο εισαγόμενο αυγό, σημειώνει μεταξύ άλλων.

Οι τιμές

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν στο enikonomia.gr το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές κατ’ εκτίμηση στο αυγό. Αναλυτικά:

Α. Στα σούπερ μάρκετ

  • Αυγό κλουβιού μεσαίου μεγέθους: Σήμερα πωλείται κατά μέσο όρο από 18 λεπτά με 20 λεπτά το τεμάχιο.
  • Η εξάδα αυγών Private label εκτός κλωβού, αχυρώνα: Σήμερα κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου στα 2,5 ευρώ
  • Η εξάδα αυγών Private label ελεύθερης βοσκής: Σήμερα πωλείται κατά μέσο όρο γύρω στα 3 ευρώ
  • Η εξάδα αυγών Private label  βιολογικού: Σήμερα κοστίζει κατά μέσο όρο 3,50 ευρώ με 4 ευρώ
  • Η εξάδα αυγών επώνυμη εκτός κλωβού, αχυρώνα: Σήμερα η τιμή πώλησης είναι περίπου στα 3 ευρώ με 3,5 ευρώ κατά μέσο όρο.
  • Εξάδα αυγών επώνυμη, ελεύθερης βοσκής: Σήμερα κοστίζει λίγο παραπάνω  από 4 ευρώ κατά μέσο όρο
  • Η εξάδα αυγών βιολογικού: Σήμερα πωλείται γύρω στα 5 ευρώ κατά μέσο όρο.
  • Το 1 τεμάχιο αυγού κλωβού επώνυμο: Η τιμή του μπορεί να φτάσει και τα 25 λεπτά κατά μέσο όρο.

Οι  ίδιοι παράγοντες διευκρινίζουν στο enikonomia.gr πως η τιμή του αυγού στα σούπερ μάρκετ διαμορφώνεται και με βάση το μέγεθός του (medium /Large)

 Β. Λαϊκές αγορές

Το 1 τεμάχιο αυγού κλωβού κοστίζει από 12 λεπτά -18 λεπτά κατά μέσο όρο.

 

 

 

