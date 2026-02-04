Αγρότες: Νέα συνάντηση με την κυβέρνηση ζητούν από το μπλόκο «Πράσινα Φανάρια» μέχρι την Παρασκευή

Νέα συνάντηση με την κυβέρνηση ζητούν οι αγρότες του μπλόκου «Πράσινα Φανάρια» καθώς όπως λένε, τα προβλήματα τους παραμένουν άλυτα, δίνοντας προθεσμία να οριστεί συνάντηση μέχρι την Παρασκευή (6/2), αλλιώς από Δευτέρα θα γυρίσουν ξανά στο μπλόκο.

Παρόλο που στην προηγούμενη συνάντησή τους υπήρξε προφορική δέσμευση για επίλυση του ζητήματος της υποχρεωτικής εφαρμογής του ΑΤΑΚ σε Περιφερειακές Ενότητες όπου φέτος υπάρχουν προβλήματα αναγνώρισης τίτλων ιδιοκτησίας, μέχρι και τώρα το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Όπως αναφέρουν αγρότες στο ThessPost.gr, είχαν λάβει την διαβεβαίωση ότι το σύστημα θα ανοίξει μέχρι 16 Ιανουαρίου, όμως μέχρι τώρα δεν έχει ανοίξει ούτε για το περσινό έτος, με αποτέλεσμα να μένουν απλήρωτοι.

Σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης αγρότες της Επανομής αποφάσισαν να ζητήσουν εκ νέου συνάντηση, είτε με τον πρωθυπουργό, είτε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, είτε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr δίνουν χρονικό περιθώριο μέχρι την προσεχή Παρασκευή για να οριστεί η συνάντηση, διαφορετικά τη Δευτέρα θα βγάλουν ξανά τα τρακτέρ τους στα Πράσινα Φανάρια.