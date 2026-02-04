Δήμαρχος Οινουσσών στον Realfm 97,8: «Είναι τραγικό συμβάν – Υπήρξε απόπειρα αποβίβασης μεταναστών στη Χίο»

  • Ο Δήμαρχος Οινουσσών, Γιώργος Δανιήλ, χαρακτήρισε «τραγικό συμβάν» αυτό που συνέβη στη Χίο.
  • Σύμφωνα με τον κ. Δανιήλ, το περιστατικό συνέβη νότια των Οινουσσών και ΒΑ του Βροντάδου, ενώ τόνισε ότι «υπήρξε απόπειρα αποβίβασης λαθρομεταναστών στη Χίο».
  • Ο δήμαρχος ανέφερε ότι «είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες» περί πυροβολισμών, ενώ υποστήριξε πως όλη τη νύχτα γίνονταν έρευνες για αγνοούμενους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δήμαρχος Οινουσσών στον Realfm 97,8: «Είναι τραγικό συμβάν – Υπήρξε απόπειρα αποβίβασης μεταναστών στη Χίο»

Για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετά το σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε σκάφος του Λιμενικού και ταχύπλοο διακινητών μίλησε στον Realfm 97,8 και τους Στεφανία Κασίμη και Σπύρο Παπαδάκη, ο δήμαρχος Οινουσσών, Γιώργος Δανιήλ.

Όπως είπε, «λίγα λεπτά μετά τις 9 συνέβη η καταδίωξη και ο εμβολισμός του σκάφους του Λιμενικού. Ενημερωθήκαμε πολύ γρήγορα, οι πληροφορίες έτρεξαν γρήγορα στο νησί. Έχουμε νεκρούς. Ήταν ένα τραγικό συμβάν».

Ο κ. Δανιήλ περιέγραψε ότι το περιστατικό έγινε νότια των Οινουσσών και ΒΑ του Βροντάδου.

«Υπήρξε απόπειρα αποβίβασης λαθρομεταναστών στη Χίο και το δικό μας σκάφος πήγε να κάνει περιπολία και εντόπισε τη λέμβο, την οποία προσπάθησε να απωθήσει», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες, δεν μου επιβεβαιώνεται ότι έπεσαν πυροβολισμοί» είπε επίσης ο δήμαρχος καθώς αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι έπεσαν πυροβολισμοί.

Ο κ. Δανιήλ υποστήριξε ότι όλη τη νύχτα γίνονταν έρευνες για αγνοούμενους.

