Ανακάλυψε την απιστία του συζύγου της από ένα μήνυμα – «Μου είπε πως δεν είναι πλέον ερωτευμένος μαζί μου»

Στις 12 Δεκεμβρίου, δύο μέρες μετά την 20ή επέτειο του γάμου τους, ο σύζυγος της TikToker Kristian (@kristianw1210) της έστειλε ένα μήνυμα, ζητώντας διαζύγιο ενώ ήταν στη δουλειά.

Στο μήνυμα έγραφε πως δεν ήταν ευτυχισμένος και πως δεν την αγαπούσε πια.

Αργότερα εκείνη τη νύχτα, γύρω στις 11:30 μ.μ., έλαβε ένα ακόμη μήνυμα. Και τότε ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της είχε σχέση με μία συνάδελφό του.

Ήταν ο σύζυγος της συνάδελφού του που της είχε στείλει το μήνυμα.

Όταν ο σύζυγός της γύρισε σπίτι εκείνη τη νύχτα, τον ρώτησε αν υπήρχε κάποια άλλη και εκείνος απάντησε όχι.

“Με κορόιδευε κατάμουτρα”

Δεν θεωρούσε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση γιατί, όπως είπε, δεν είχαν κοιμηθεί μαζί ακόμη.

Αυτή τη στιγμή, ζει ακόμα στο σπίτι τους, αλλά ψάχνει για νέο μέρος να μείνει. Σκοπεύουν να πουλήσουν το σπίτι τους.

«Μέχρι τότε, θα ήθελα να φερθούμε πολιτισμένα», είπε η Kristian.

«Το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι ένα επώδυνο διαζύγιο, και ξέρω πως οι άνθρωποι αλλάζουν κατά τη διάρκεια των διαζυγίων, και είναι πραγματικά τρομακτικό, γι’ αυτό και σιγουρεύομαι ότι προστατεύομαι με δικηγόρο».

Η Kristian ήταν νοικοκυρά για τα περισσότερα από τα 20 χρόνια που είναι μαζί. Έχουν δίδυμα 14 ετών και έναν 19χρονο που σπουδάζει στο πανεπιστήμιο.

Τώρα, ψάχνει για δουλειά, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό της και τα παιδιά της. Είναι αισιόδοξη για το μέλλον της και ανυπομονεί για μια νέα αρχή.

«Είκοσι χρόνια είναι πολλά για να τα ξεχάσεις όλα», έγραψε στη λεζάντα του βίντεό της.

«Αλλά αυτή η μαμά θα σηκωθεί και θα βρει την ηρεμία και την ευτυχία της».

“Δεν είσαι μόνη”

Στην ενότητα των σχολίων, πολλοί χρήστες του TikTok προσέφεραν υποστήριξη και λόγια ενθάρρυνσης, επαινώντας τη δύναμή της στην αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατάστασης.

Άλλοι μοιράστηκαν τις δικές τους εμπειρίες για τον χωρισμό λόγω απιστίας από πρώην συντρόφους.

«Ο δικός μου έφυγε μετά από 30 χρόνια. Είμαι καλύτερη οικονομικά γιατί με ήλεγχε. Ένας δικηγόρος είναι απαραίτητος. Ο πρώην σύζυγός μου ξαφνιάστηκε όταν κατάλαβε ότι όλα τα χρήματα δεν ήταν δικά του. Εσύ θα τα καταφέρεις μια χαρά», έγραψε μια χρήστης.

«Ήμουν παντρεμένη 19 χρόνια όταν ο πρώην μου με άφησε για μια μικρότερη. Δέκα χρόνια αργότερα, βρήκα την αγάπη της ζωής μου και η ζωή είναι υπέροχη», δήλωσε άλλη.

«Η γυναίκα μου, με την οποία ήμουν παντρεμένος 19 χρόνια και 11 μήνες, είχε εξωσυζυγική σχέση, και το έμαθα στις 7 Δεκεμβρίου! Ακόμα στο σπίτι, προσπαθούμε να το πουλήσουμε! Νιώθω τον πόνο σου», πρόσθεσε ένας τρίτος.

«Ο άνδρας μου ζήτησε διαζύγιο μετά από 15 χρόνια, και αυτό συνέβη πριν 23 χρόνια. Ήταν τόσο δύσκολο με τρία παιδιά. Πλέον, είμαι παντρεμένη με έναν υπέροχο άνδρα εδώ και 22 χρόνια. Μπορεί να φαίνεται ότι τα πράγματα δεν θα καλυτερεύσουν, αλλά σου υπόσχομαι ότι θα γίνει», πρόσθεσε μια άλλη χρήστης.