Θεσσαλονίκη: Φορτηγάκι παρέσυρε πεζό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

  • Ένας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγάκι σήμερα (22/01) νωρίς το πρωί σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να τραυματιστεί.
  • Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 07:15 στην προέκταση της Μακρυγιάννη, στον Εύοσμο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.
Ένας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγάκι σήμερα (22/01) νωρίς το πρωί σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, η παράσυρση έγινε γύρω στις 07:15 στην προέκταση της Μακρυγιάννη, στον Εύοσμο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φορτηγάκι παρέσυρε πεζό.

Από την παράσυρση ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

