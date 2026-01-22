Θεσσαλονίκη: Φορτηγάκι παρέσυρε πεζό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγάκι σήμερα (22/01) νωρίς το πρωί σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, η παράσυρση έγινε γύρω στις 07:15 στην προέκταση της Μακρυγιάννη, στον Εύοσμο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φορτηγάκι παρέσυρε πεζό.

Από την παράσυρση ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.