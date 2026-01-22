Κακοκαιρία: Στην Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Δείτε χάρτη με τις περιοχές

Στην Αττική συγκεντρώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας που προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και στοίχισε την ζωή μίας γυναίκας.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, ο χάρτης που αποτυπώνει την κατανομή της 24ωρης βροχόπτωσης βασίζεται σε μετρήσεις από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου meteo.gr του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα σημειώθηκαν στην Αττική, όπως μπορείτε να δείτε και στον πίνακα κάτω δεξιά, με συνολικά ύψη βροχής που έφτασαν τα 174 χιλιοστά στο σταθμό μας στου Παπάγου.