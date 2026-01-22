Κακοκαιρία: Στην Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Δείτε χάρτη με τις περιοχές

Σύνοψη από το

  • Στην Αττική συγκεντρώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας που προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και στοίχισε την ζωή μίας γυναίκας.
  • Ο χάρτης που αποτυπώνει την κατανομή της 24ωρης βροχόπτωσης βασίζεται σε μετρήσεις από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
  • Τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα σημειώθηκαν στην Αττική, με συνολικά ύψη βροχής που έφτασαν τα 174 χιλιοστά στο σταθμό στου Παπάγου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

κακοκαιρία, Αττική, Βουλιαγμένη, ύψος Γλυφάδας

Στην Αττική συγκεντρώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας που προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και στοίχισε την ζωή μίας γυναίκας.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, ο χάρτης που αποτυπώνει την κατανομή της 24ωρης βροχόπτωσης βασίζεται σε μετρήσεις από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου meteo.gr του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα σημειώθηκαν στην Αττική, όπως μπορείτε να δείτε και στον πίνακα κάτω δεξιά, με συνολικά ύψη βροχής που έφτασαν τα 174 χιλιοστά στο σταθμό μας στου Παπάγου.

ENIKOS NETWORK

08:52 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

