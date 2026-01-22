Ανακαλύφθηκαν ρωμαϊκά ευρήματα σε πάρκινγκ κοντά σε σούπερ μάρκετ

Σύνοψη από το

  • Ρωμαϊκά ευρήματα ανακαλύφθηκαν σε πάρκινγκ του Άμπινγκντον κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης, αποκαλύπτοντας κομμάτια της πλούσιας ιστορίας της περιοχής.
  • Μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων ήταν ρωμαιοβρετανική κεραμική, ένα νόμισμα του 4ου αιώνα, οστά ζώων, ανθρώπινες ταφές και τα δομικά κατάλοιπα ενός πέτρινου τοίχου.
  • Τα ευρήματα θεωρούνται υψηλής αρχαιολογικής σημασίας για την ιστορία του Άμπινγκντον, οδηγώντας σε αναθεώρηση των σχεδίων του πάρκινγκ για τη διατήρησή τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Φωτογραφία: www.thisisoxfordshire.co.uk
Φωτογραφία: www.thisisoxfordshire.co.uk

Κομμάτια της πλούσιας ιστορίας του Άμπινγκντον ήρθαν στο φως έπειτα από εργασίες αναβάθμισης σε χώρο στάθμευσης.

Πώς έβρισκαν οι ναυτικοί το λιμάνι της Πάφου στην Κύπρο την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας – Οι δύο φάροι και οι αποκαλύψεις μιας πρωτοποριακής έρευνας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Vale of White Horse πραγματοποίησε το 2025 εργασίες στο πάρκινγκ του Cattle Market, οι οποίες περιλάμβαναν την εγκατάσταση ενός κήπου για τη διαχείριση όμβριων υδάτων για τον περιορισμό των πλημμυρών.

Αρχαία ευρήματα στη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης

Στο πλαίσιο των εργασιών, κλήθηκε μια ομάδα αρχαιολόγων από την υπηρεσία Thames Valley Archaeological Services, υπό την καθοδήγηση της Adas (εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων), προκειμένου να διεξαγάγει μια έρευνα πριν από την άφιξη των εργολάβων.

Ανακαλύφθηκε ρωμαϊκό νοσοκομείο που μετατράπηκε σε βυζαντινή εκκλησία σε αρχαία ελληνική πόλη

Στη συνέχεια, τα προτεινόμενα σχέδια για το πάρκινγκ αναθεωρήθηκαν, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των αρχαιολογικών ευρημάτων.

Φωτογραφία: www.thisisoxfordshire.co.uk
Φωτογραφία: www.thisisoxfordshire.co.uk

Στις αρχές του περασμένου έτους, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο ξεχωριστές αποθέσεις βαθιού εδάφους, τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη. Μεταξύ των ευρημάτων που ανακαλύφθηκαν στο ανώτερο στρώμα ήταν μια μεγάλη ποσότητα ρωμαιοβρετανικής κεραμικής, συμπεριλαμβανομένου ενός θραύσματος σκεύους “Samian”, μιας υψηλής ποιότητας γυαλιστερής κόκκινης ρωμαϊκής επιτραπέζιας κεραμικής, που κατασκευαζόταν στη νότια Γαλατία (Γαλλία).

Ανακαλύφθηκαν χρυσά ενωμένα δαχτυλίδια και μάρμαρα κάτω από ρωμαϊκή πόλη – «Αυτά τα ευρήματα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου»

Άλλα ευρήματα περιλάμβαναν οστά ζώων από βοοειδή, πρόβατα και ένα ελάφι, καθώς και μεσαιωνική και μεταμεσαιωνική κεραμική και γυαλί, αλλά και ένα θραύσμα πήλινης πίπας καπνίσματος του 17ου αιώνα.
Το κατώτερο στρώμα απέδωσε κυρίως ρωμαϊκή κεραμική και ένα νόμισμα του 4ου αιώνα, μαζί με μια μικρή ποσότητα μεταγενέστερης κεραμικής και μεσαιωνικών κεραμιδιών στέγης.

Φωτογραφία: www.thisisoxfordshire.co.uk
Φωτογραφία: www.thisisoxfordshire.co.uk

Ο Robert Clegg, μέλος του συμβουλίου του Vale of White Horse District Council για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, δήλωσε:

Όχι μόνο μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις στο πάρκινγκ του Cattle Market που θα βοηθήσουν στα προβλήματα πλημμυρών, αλλά χάρη στην επιμέλεια των στελεχών μας, καταφέραμε επίσης να ανακαλύψουμε περισσότερα στοιχεία για την πλούσια ιστορία του Άμπινγκντον”.

Ανθρώπινες ταφές και λίθινα ευρήματα που συνδέονται με την ιστορία του Άμπινγκτον

Έξι τάφροι αποκάλυψαν τα στρώματα των αρχαιολογικών αποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της κεραμικής που χρονολογείται στη μεσαιωνική και τη ρωμαϊκή περίοδο.

Επίσης, κάτω από τον χώρο στάθμευσης βρέθηκαν ανθρώπινες ταφές, οι οποίες είναι πιθανό να σχετίζονται με άλλες ταφές που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν στη γύρω περιοχή.

Στον χώρο εντοπίστηκαν τα δομικά κατάλοιπα ενός πέτρινου τοίχου και θεωρείται πιθανό ο τοίχος αυτός να αντιστοιχεί στη θέση ενός παλαιότερου καμπαναριού.

Φωτογραφία: www.thisisoxfordshire.co.uk
Φωτογραφία: www.thisisoxfordshire.co.uk

Ο James McNicoll-Norbury από την ADAS, δήλωσε:

“Τα ευρήματα θεωρούνται υψηλής αρχαιολογικής σημασίας σε σχέση με την εκκλησία του Αβαείου, αμέσως νότια της περιοχής, και την ιστορία του Abingdon”.

“Οι ταφές και οι τοίχοι θα διατηρηθούν, λόγω της σημασίας τους, ως μέρος των μελλοντικών σχεδίων ανάπτυξης για τον χώρο στάθμευσης”.

Ο κήπος βροχής εγκαταστάθηκε για να βοηθήσει στη διαχείριση των όμβριων υδάτων και να αποτρέψει την υπερφόρτωση των αποχετεύσεων κατά τη διάρκεια έντονης βροχής. Ο χώρος στάθμευσης είναι απέναντι από το Waitrose και κοντά στην είσοδο του Abbey Meadows.

Ο χώρος στάθμευσης του σούπερ μάρκετ, και οι χώροι στάθμευσης γύρω από αυτόν είναι συνήθως απασχολημένοι. Υπάρχει και άλλος χώρος στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυώροφου χώρου στάθμευσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 φρούτο που πρέπει να τρώτε πριν την άσκηση, σύμφωνα με ειδικό

41χρονη που αισθανόταν συνεχώς κουρασμένη, έλαβε διάγνωση για λευχαιμία: «Με έπαιρνε ο ύπνος παντού»

Επιδόματα μητρότητας 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές μετά το Πάσχα και τι θα αλλάξει

Πώς θα επιδοτηθεί η εργασία για 10.000 άνεργες μητέρες – «Ανοίγουν» 8.000 θέσεις απασχόλησης – Όλες οι πληροφορίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:00 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Αρχαίος ομαδικός τάφος αποκαλύπτει κάτι συγκλονιστικό – Πώς οι άνθρωποι αντιμετώπισαν την πρώτη πανδημία της ιστορίας

Η φράση «έπεσε πανούκλα» πρέπει να ακουγόταν συχνά στην αρχαία Ιορδανία, όπου μια μυστηριώδης ...
15:00 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

«Δεν θα έπρεπε να υπάρχει»: Επιστήμονες ανακάλυψαν σημάδια αρχαίας ζωής στο πιο απίθανο μέρος

Στρώματα ιζημάτων από τα βάθη της θάλασσας εμφανίζουν σπάνιες μικροβιακές «ρυτιδωτές» δομές , ...
08:01 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Πεζοπόροι εντόπισαν αρχαίες μορφές σε βράχους και οδήγησαν στην ανακάλυψη νεολιθικής βραχογραφίας

Μια συνηθισμένη βόλτα στα βουνά της κεντρικής Τουρκίας οδήγησε σε μια ανακάλυψη που θα μπορούσ...
23:00 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Επιστήμονες αποκρυπτογράφησαν κείμενα σε αρχαίες πινακίδες 1.800 ετών – Τις είχαν ρίξει σε πηγάδι για να κρατήσουν τα μυστικά τους κρυμμένα για πάντα

Ερευνητές αποκρυπτογράφησαν κείμενα σε ρωμαϊκές ξύλινες πινακίδες που είχαν πεταχτεί σε πηγάδι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι