Ανακαλύφθηκαν ρωμαϊκά ευρήματα σε πάρκινγκ κοντά σε σούπερ μάρκετ

Κομμάτια της πλούσιας ιστορίας του Άμπινγκντον ήρθαν στο φως έπειτα από εργασίες αναβάθμισης σε χώρο στάθμευσης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Vale of White Horse πραγματοποίησε το 2025 εργασίες στο πάρκινγκ του Cattle Market, οι οποίες περιλάμβαναν την εγκατάσταση ενός κήπου για τη διαχείριση όμβριων υδάτων για τον περιορισμό των πλημμυρών.

Αρχαία ευρήματα στη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης

Στο πλαίσιο των εργασιών, κλήθηκε μια ομάδα αρχαιολόγων από την υπηρεσία Thames Valley Archaeological Services, υπό την καθοδήγηση της Adas (εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων), προκειμένου να διεξαγάγει μια έρευνα πριν από την άφιξη των εργολάβων.

Στη συνέχεια, τα προτεινόμενα σχέδια για το πάρκινγκ αναθεωρήθηκαν, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των αρχαιολογικών ευρημάτων.

Στις αρχές του περασμένου έτους, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο ξεχωριστές αποθέσεις βαθιού εδάφους, τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη. Μεταξύ των ευρημάτων που ανακαλύφθηκαν στο ανώτερο στρώμα ήταν μια μεγάλη ποσότητα ρωμαιοβρετανικής κεραμικής, συμπεριλαμβανομένου ενός θραύσματος σκεύους “Samian”, μιας υψηλής ποιότητας γυαλιστερής κόκκινης ρωμαϊκής επιτραπέζιας κεραμικής, που κατασκευαζόταν στη νότια Γαλατία (Γαλλία).

Άλλα ευρήματα περιλάμβαναν οστά ζώων από βοοειδή, πρόβατα και ένα ελάφι, καθώς και μεσαιωνική και μεταμεσαιωνική κεραμική και γυαλί, αλλά και ένα θραύσμα πήλινης πίπας καπνίσματος του 17ου αιώνα.

Το κατώτερο στρώμα απέδωσε κυρίως ρωμαϊκή κεραμική και ένα νόμισμα του 4ου αιώνα, μαζί με μια μικρή ποσότητα μεταγενέστερης κεραμικής και μεσαιωνικών κεραμιδιών στέγης.

Ο Robert Clegg, μέλος του συμβουλίου του Vale of White Horse District Council για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, δήλωσε:

“Όχι μόνο μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις στο πάρκινγκ του Cattle Market που θα βοηθήσουν στα προβλήματα πλημμυρών, αλλά χάρη στην επιμέλεια των στελεχών μας, καταφέραμε επίσης να ανακαλύψουμε περισσότερα στοιχεία για την πλούσια ιστορία του Άμπινγκντον”.

Ανθρώπινες ταφές και λίθινα ευρήματα που συνδέονται με την ιστορία του Άμπινγκτον

Έξι τάφροι αποκάλυψαν τα στρώματα των αρχαιολογικών αποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της κεραμικής που χρονολογείται στη μεσαιωνική και τη ρωμαϊκή περίοδο.

Επίσης, κάτω από τον χώρο στάθμευσης βρέθηκαν ανθρώπινες ταφές, οι οποίες είναι πιθανό να σχετίζονται με άλλες ταφές που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν στη γύρω περιοχή.

Στον χώρο εντοπίστηκαν τα δομικά κατάλοιπα ενός πέτρινου τοίχου και θεωρείται πιθανό ο τοίχος αυτός να αντιστοιχεί στη θέση ενός παλαιότερου καμπαναριού.

Ο James McNicoll-Norbury από την ADAS, δήλωσε:

“Τα ευρήματα θεωρούνται υψηλής αρχαιολογικής σημασίας σε σχέση με την εκκλησία του Αβαείου, αμέσως νότια της περιοχής, και την ιστορία του Abingdon”.

“Οι ταφές και οι τοίχοι θα διατηρηθούν, λόγω της σημασίας τους, ως μέρος των μελλοντικών σχεδίων ανάπτυξης για τον χώρο στάθμευσης”.

Ο κήπος βροχής εγκαταστάθηκε για να βοηθήσει στη διαχείριση των όμβριων υδάτων και να αποτρέψει την υπερφόρτωση των αποχετεύσεων κατά τη διάρκεια έντονης βροχής. Ο χώρος στάθμευσης είναι απέναντι από το Waitrose και κοντά στην είσοδο του Abbey Meadows.

Ο χώρος στάθμευσης του σούπερ μάρκετ, και οι χώροι στάθμευσης γύρω από αυτόν είναι συνήθως απασχολημένοι. Υπάρχει και άλλος χώρος στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυώροφου χώρου στάθμευσης.