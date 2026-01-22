Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θα μεταβεί στο Νταβός – Θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα μεταβεί στο Νταβός και θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στις 10:30 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο το ζήτημα της ευλογιάς και των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Και μπορεί η κακοκαιρία να είναι εκείνη που… εμπόδισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πετάξει για το Νταβός και σήμερα οι υποχρεώσεις του στις Βρυξέλλες να μην του επιτρέπουν να μεταβεί στην Ελβετία, όμως, η απουσία του συμπίπτει και με τις γενικότερες τεταμένες σχέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ε.Ε. μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και τη γενικότερη επιθετική πολιτική του.

Γενικά καταγράφεται μια ευρωπαϊκή απροθυμία για συμπτώσεις με τον κ. Τραμπ σε αυτή την περίοδο πρωτοφανούς έντασης των ευρωαμερικανικών σχέσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει όλο αυτό το διάστημα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες ώστε να συντονίσουν τη στάση τους και να διαμορφώσουν κοινό μέτωπο πολιτικής απέναντι στις εξελίξεις έτσι όπως διαμορφώνονται με την “επιθετική γραμμή” του Ντόναλντ Τραμπ. Σημειώνεται πάντως ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε ένα βήμα πίσω, ανακαλώντας τους δασμούς που ανακοίνωσε εναντίον 8 ευρωπαϊκών χωρών που θα συμμετείχαν με δυνάμεις στην επιχείρηση φύλαξης της Γροιλανδίας.

Πολλές επιφυλάξεις διατυπώνουν Ευρωπαίοι ηγέτες και για το Συμβούλιο Ειρήνης που διαμορφώνει ο Τραμπ. Ήδη κάποιες χώρες έχουν αρνηθεί την πρόσκληση συμμετοχής, ενώ και η Αθήνα κλίνει προς το “όχι” στην πρόσκληση που έχει λάβει. Οι περισσότεροι επισημαίνουν ότι το Συμβούλιο Ειρήνης έχει ως στόχο να… διεμβολίσει τον ΟΗΕ.

Γιώργος Γεραπετρίτης: Για το θέμα του Συμβουλίου της Ειρήνης η Ελλάδα θα συνταχθεί με την Ε.Ε.

«Η Ελλάδα εκφράζει την επιφύλαξη της ως προς την συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης που προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και θα συνταχθεί με την Ευρώπη» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, και σημείωσε ότι υπάρχει το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο θα αναφέρεται στη Γάζα και θα επιλύει προβλήματα στην περιοχή της Γάζας.

Όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης η πρόταση που ήρθε δεν αφορά μόνο τη Γάζα αλλά τις διενέξεις συνολικά και έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, και κατά συνέπεια υπάρχει απόσταση μεταξύ του ψηφίσματος και του Συμβουλίου Ειρήνης.

Η θέση της ΕΕ στην παρούσα φάση είναι να μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, και τόνισε ότι η Ελλάδα θα κρίνει ανάλογα, και χωρίς να αγνοεί την πραγματικότητα θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους. Η χώρα μας δεν θα αποστεί από την ΕΕ, θα είναι παρούσα και εάν υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην ΕΕ “θα το αξιολογήσουμε” είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Χαρακτήρισε “εξαιρετική την στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ” είπε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να την καλλιεργεί, ενώ σημείωσε ότι η Γροιλανδία ανήκει σε κράτος μέλος της ΕΕ και η απειλή κατά της κυριαρχίας της θα βρει απέναντι την ΕΕ. Θέση αξιακού ρεαλισμού χαρακτήρισε ο κ. Γεραπετρίτης τη στάση της Ελλάδας και πρόσθεσε ότι ενώ αλλάζει το διεθνές περιβάλλον ως προς τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις διεθνώς, υπάρχουν αδιαπραγμάτευτες αξίες που στήριξαν την εξωτερική πολιτική σημειώνοντας “και θα ακολουθήσω τη απόλυτη προσήλωση στους κανόνες της διεθνούς πολυμέρειας”.

Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της χώρας της ΕΕ που στο μέλλον θα βάλλεται ή θα απειλείται και σημείωσε με νόημα ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή δύναμη μόνο όταν είναι ενωμένη. Υπογράμμισε ακόμη ότι μόνο όταν υπάρχουν σταθεροί κανόνες μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια διεθνή ευταξία και ανέφερε ότι “πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το δίκιο του ισχυρού γιατί το σήμερα δημιουργεί προηγούμενα για το μέλλον. Για την Ελλάδα υπάρχει μόνο ο δρόμος της καθολικότητας του διεθνούς δικαίου”.