Πώς θα επιδοτηθεί η εργασία για 10.000 άνεργες μητέρες – «Ανοίγουν» 8.000 θέσεις απασχόλησης

Σύνοψη από το

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας για άνεργες γυναίκες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε μητέρες με παιδιά έως 15 ετών.
  • Παράλληλα, «ανοίγουν» 8.000 θέσεις απασχόλησης στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ, που θα διεξαχθούν 23 και 24 Ιανουαρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, με τη συμμετοχή πάνω από 300 επιχειρήσεων.
  • Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, προβλέπει 5.000 θέσεις πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης, με επιχορήγηση που φτάνει έως το 80% του μισθολογικού κόστους για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

ανεργία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας για άνεργες γυναίκες. Την ίδια στιγμή «ανοίγουν» 8.000 θέσεις απασχόλησης στις «Ημέρες Καριέρας» την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο Περιστέρι.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ προβλέπει 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις γυναίκες με παιδιά, νέες μητέρες, αλλά και σε γυναίκες που έχουν παιδιά έως και 15 ετών.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη να είναι άνεργη και εγγεγραμμένη στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Πώς γίνεται η αίτηση

Ψηφιακή διαδικασία:

Διάρκεια:

12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης τριών μηνών.

Ποσό επιχορήγησης:

  • Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της ωφελούμενης με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως (δηλ. με συνολικές αποδοχές έως 10.550,40 ευρώ ετησίως και έως 13.188 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος) για άνεργες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες.
  • Σε περίπτωση που η ωφελούμενη είναι μακροχρόνια άνεργη ή/και μητέρα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου έως 15 ετών, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως (δηλ. με συνολικές αποδοχές έως 12.057,60 ευρώ ετησίως και έως 15.072 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος).
  • Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως (δηλ. με συνολικές αποδοχές έως 8.160 ευρώ ετησίως σε περίπτωση 12 μηνης απασχόλησης και έως 10.200 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος).

Ημέρες Καριέρας

Δυναμική συμμετοχή επιχειρήσεων και αυξημένο ενδιαφέρον για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην 50ή «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η ανταπόκριση επιχειρήσεων και υποψηφίων εργαζομένων στην επετειακή 50ή «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι ο θεσμός έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία σύνδεσης της αγοράς εργασίας με τους ανθρώπους της.

Η διήμερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Ήδη, περισσότερες από 300 επιχειρήσεις έχουν δηλώσει συμμετοχή, προσφέροντας πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων υψηλής, μεσαίας και βασικής εξειδίκευσης. Η μεγάλη συμμετοχή διαμορφώνει ένα περιβάλλον πραγματικών ευκαιριών, άμεσης επαφής και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και υποψηφίων.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ενώ συνιστάται η προεγγραφή μέσω της πλατφόρμας:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-athina-ianuarios-2026

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως η βιομηχανία, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι κατασκευές, η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υπηρεσίες, η εκπαίδευση, ο τουρισμός, η εστίαση και η ψηφιακή οικονομία.

Αντίστοιχα, οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν μεγάλο εύρος ειδικοτήτων, από τεχνικά και επιστημονικά επαγγέλματα έως διοικητικές, εμπορικές, υγειονομικές και ψηφιακές ειδικότητες.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να πραγματοποιήσουν αρχικές συνεντεύξεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων και να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους δίκτυο.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο γρήγορα μπορείτε να εντοπίσετε το P ανάμεσα στα R; Μόνο όσοι έχουν IQ 143+ μπορούν να λύσουν το τεστ οπτικής αντίληψης...

Το ζουμερό τροπικό φρούτο που μπορεί να ενισχύσει την απορρόφηση του σιδήρου και να ανακουφίσει από τα συμπτώματα της αρθρί...

Πώς θα επιδοτηθεί η εργασία για 10.000 άνεργες μητέρες – «Ανοίγουν» 8.000 θέσεις απασχόλησης – Όλες οι πληροφορίες

Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξη 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:36 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να αυξηθεί ξανά η τιμή του

Δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα στο αγαπημένο σνακ των Ελλήνω...
07:48 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

«Διπλός» ΕΝΦΙΑ φέτος για τα κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers

Διπλάσιο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν φέτος τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (service...
07:15 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Πόσο ακριβότερα πωλούνται τα κρέατα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις χώρες της Ευρωζώνης

Η χώρα μας έχει πληθωρισμό τροφίμων πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρ...
03:07 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

ΑΑΔΕ: Δεν είναι δωρεά και δεν δηλώνεται το χαρτζιλίκι μέσω IRIS

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει, με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα, ότι το «χαρτζι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι